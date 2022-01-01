Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Праге неизвестный обстрелял машину из пневматической винтовки

В Праге неизвестный обстрелял машину из пневматической винтовки

Партнер рубрики:
Kochy
10 сентября
09:38
37
​Выстрелы прозвучали в районе Стодулки в Праге в четверг вечером. После обстрела на территории жилого массива остался поврежденный автомобиль. По версии следствия, кто-то стрелял в него из пневматической винтовки или автомата.

В Праге неизвестный обстрелял машину из пневматической винтовки

В полиции получили сообщение о стрельбе в четверг вечером. Затем они нашли в Стодулках автомобиль с вмятинами на кузове и разбитыми стеклами.

«Дело расследуется по подозрению в хулиганстве», — заявила в пятницу пресс-секретарь полиции Мартина Шприслова. Она заявила, что ее коллеги уже имели дело с подобным инцидентом в Стодулках в прошлом. Но подробностями она не поделилась.

Как сообщает агентство Aktu.cz, в результате стрельбы никто не пострадал. 

Источник: novinky.cz





популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы