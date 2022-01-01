В Праге неизвестный обстрелял машину из пневматической винтовки

10 сентября
09:38
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Выстрелы прозвучали в районе Стодулки в Праге в четверг вечером. После обстрела на территории жилого массива остался поврежденный автомобиль. По версии следствия, кто-то стрелял в него из пневматической винтовки или автомата.
В полиции получили сообщение о стрельбе в четверг вечером. Затем они нашли в Стодулках автомобиль с вмятинами на кузове и разбитыми стеклами.
«Дело расследуется по подозрению в хулиганстве», — заявила в пятницу пресс-секретарь полиции Мартина Шприслова. Она заявила, что ее коллеги уже имели дело с подобным инцидентом в Стодулках в прошлом. Но подробностями она не поделилась.
Как сообщает агентство Aktu.cz, в результате стрельбы никто не пострадал.
Источник: novinky.cz
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