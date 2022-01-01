Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Банк одежды для нуждающихся откроется в Праге на следующей неделе

Банк одежды для нуждающихся откроется в Праге на следующей неделе

Партнер рубрики:
Kochy
10 сентября
11:02
364
Банк одежды откроется в Праге на следующей неделе в среду. Работники учреждения будут после сортировки раздавать нуждающимся одежду, полученную от доноров или компаний. Учреждение планирует сотрудничать с продовольственными банками и более крупными организациями для нуждающихся, где можно будет получить одежду.

Банк одежды для нуждающихся откроется в Праге на следующей неделе

Об этом ЧТК сообщила глава Клуба одиноких матерей Дана Павлоускова. Эта ассоциация организует проект.

В Чехии есть продовольственные и мебельные банки. Также работает текстильный банк. Функционируют также гардеробы различных организаций для матерей-одиночек и нуждающихся. В предыдущие годы клуб также оказывал помощь с одеждой самим родителям. В последнее время спрос растет.

«Мы зафиксировали, что люди в сложной ситуации теперь просят не только еду, но и одежду», — сказала Павлоускова. По ее словам, клуб начал подготовку проекта банка одежды несколько месяцев назад. Работницы сортировали, чистили и упаковывали отобранные платья. Затем гигиенически упакованные товары были доставлены в несколько продовольственных банков на пробной основе. По словам Павлоусковой, только для Праги и Среднечешского края на склад было доставлено почти полтонны. Поставленный материал был быстро разобран, добавила она.

Банк одежды находится в Трое недалеко от Пражского зоопарка. В настоящее время организация получает финансирование от спонсора. По словам Павлоусковой, одна из крупных компаний поддержала ее в рамках своей социальной ответственности. Деньги должны использоваться для аренды, энергии или заработной платы.

По словам руководителя Клуба одиноких матерей, новое учреждение будет обслуживать не только матерей-одиночек. Также он должен выполнять не только функции склада или сортировочной, в нем также можно будет забрать одежду на месте. Банк одежды будет открыт по вторникам и четвергам с 09:00 до 13:00 и по понедельникам, средам и пятницам с 13:00 до 18:00, постепенно часы могут быть продлены. «У нас уже есть чистая одежда на вешалках», — сказала Павлоускова.

Клуб заказал опрос о том, почему люди покупают подержанную одежду и как они относятся к экологичности. Организация хочет представить результаты опроса на открытии банка одежды.

Источник noviny.cz





популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы