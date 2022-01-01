Банк одежды для нуждающихся откроется в Праге на следующей неделе

Банк одежды откроется в Праге на следующей неделе в среду. Работники учреждения будут после сортировки раздавать нуждающимся одежду, полученную от доноров или компаний. Учреждение планирует сотрудничать с продовольственными банками и более крупными организациями для нуждающихся, где можно будет получить одежду.

Об этом ЧТК сообщила глава Клуба одиноких матерей Дана Павлоускова. Эта ассоциация организует проект.

В Чехии есть продовольственные и мебельные банки. Также работает текстильный банк. Функционируют также гардеробы различных организаций для матерей-одиночек и нуждающихся. В предыдущие годы клуб также оказывал помощь с одеждой самим родителям. В последнее время спрос растет.

«Мы зафиксировали, что люди в сложной ситуации теперь просят не только еду, но и одежду», — сказала Павлоускова. По ее словам, клуб начал подготовку проекта банка одежды несколько месяцев назад. Работницы сортировали, чистили и упаковывали отобранные платья. Затем гигиенически упакованные товары были доставлены в несколько продовольственных банков на пробной основе. По словам Павлоусковой, только для Праги и Среднечешского края на склад было доставлено почти полтонны. Поставленный материал был быстро разобран, добавила она.

Банк одежды находится в Трое недалеко от Пражского зоопарка. В настоящее время организация получает финансирование от спонсора. По словам Павлоусковой, одна из крупных компаний поддержала ее в рамках своей социальной ответственности. Деньги должны использоваться для аренды, энергии или заработной платы.

По словам руководителя Клуба одиноких матерей, новое учреждение будет обслуживать не только матерей-одиночек. Также он должен выполнять не только функции склада или сортировочной, в нем также можно будет забрать одежду на месте. Банк одежды будет открыт по вторникам и четвергам с 09:00 до 13:00 и по понедельникам, средам и пятницам с 13:00 до 18:00, постепенно часы могут быть продлены. «У нас уже есть чистая одежда на вешалках», — сказала Павлоускова.

Клуб заказал опрос о том, почему люди покупают подержанную одежду и как они относятся к экологичности. Организация хочет представить результаты опроса на открытии банка одежды.

Источник noviny.cz