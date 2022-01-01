Самец гориллы Кисуму прибыл в Пражский зоопарк из Австрии

Самец гориллы Кисуму прибыл прошлой ночью в Пражский зоопарк из Австрии. Об этом сегодня в Twitter сообщил директор зоопарка Мирослав Бобек.

Согласно более ранней информации из зоопарка, Кисуму должен позаботиться о продолжении рода горилл. Пражский зоопарк объявил в июле, что Кисуму и самка Дуни пополнят группу горилл в зоопарке. Она дочь знаменитой Мойи, которая в 2004 году стала первым детенышем гориллы, родившимся в Чехии.

«Кисуму в Праге! В 01:05 он вышел из транспортного бокса в заднюю часть нового павильона горилл», — написал Бобек в Twitter. Согласно сегодняшнему пресс-релизу Пражского зоопарка, путь от Верхне-австрийского зоопарка Шмидинг, где Кисуму жил до сих пор, занял пять часов. Самка Дуни прибудет в Прагу из Испании на следующей неделе, сообщил Бобек на своей странице в Facebook во вторник. Дюни прибудет на военном самолете CASA.

Кисуму родился 27 мая 1997 года в зоопарке Хеллабрунн в Мюнхене, где его воспитывали родители Соня и Рутуту. В 2004 году он перешел в молодежную группу в Шмидинге. В Праге Кисуму, согласно более раннему заявлению главы зоопарка, должен стать ведущим самцом в новом павильоне для горилл, который построил зоопарк. «Это вдвойне приятная новость: приезд Кисум позволит иметь больше детенышей в группе, а с Дюни история нашей знаменитой Мойи продолжится в Праге. Дюни — ее единственная дочь», — сказал Бобек в июле.

Новый павильон горилл — «Заповедник Джа» — откроется 28 сентября. Уже в начале июня группу горилл из Пражского зоопарка разделили на две части. Самки Shinda, Kijivu и Kamba, а также самый молодой самец Ajabu переехали в новый павильон, где к ним присоединятся Duni и Kisumu. Однако в ближайшие дни и недели Кисуму отделят от пражских самок, сообщили в зоопарке. В первоначальном павильоне в самой нижней части сада мужчина Ричард остался со своими сыновьями Кибури и Нуру.

Источник: ceskenoviny.cz