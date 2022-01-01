Мужчина в Праге прокалывал шины автомобилей с украинскими номерами

Полиция задержала 50-летнего мужчину из Праги, который, по их словам, за последние месяцы с помощью аккумуляторной дрели спустил шины у двух десятков украинских автомобилей, припаркованных в Праге 8 и 9. Криминалисты убеждены, что преступник не случайно выбирал автомобили с украинскими номерами.

Мужчина признался в содеянном и подозревается в преступлении по порче чужого имущества. Если суд признает его виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

По его словам, мужчина прокалывал шины у автомобилей с середины апреля до начала сентября. Согласно данным полиции, он несет ответственность за 24 таких деяния, при этом было повреждено 35 шин. Размер ущерба превысил 100 тысяч крон.

«Он повредил шины сбоку, так что их нельзя было потом отремонтировать», — сказал Данек. Сразу после того, как на прошлой неделе он повредил шины двух автомобилей в Праге 8 и 9, его арестовали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Источник: novinky.cz