Вацлавскую площадь ждёт преображение. На месте проезжей части появится трамвай

Строительство начнется ориентировочно в начале следующего года — трамвайная линия будет соединять Винограды и Нове Место. Также площадь ожидает капитальный ремонт.

Если ранее трамвайные пути пересекали площадь посередине, то вскоре они будут ходить по самой площади наравне с автомобильным транспортом на месте нынешней проезжей части. Центр площади в 15 метров шириной будет предназначен для пешеходов — рассказал ранее архитектор Владимир Вацек.

Это позволит разгрузить трамвайный узел в Лазарской, где в час пик проходит более 170 трамваев.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день