Вацлавскую площадь ждёт преображение. На месте проезжей части появится трамвай

12 сентября
17:30
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Строительство начнется ориентировочно в начале следующего года — трамвайная линия будет соединять Винограды и Нове Место. Также площадь ожидает капитальный ремонт.
Если ранее трамвайные пути пересекали площадь посередине, то вскоре они будут ходить по самой площади наравне с автомобильным транспортом на месте нынешней проезжей части. Центр площади в 15 метров шириной будет предназначен для пешеходов — рассказал ранее архитектор Владимир Вацек.
Это позволит разгрузить трамвайный узел в Лазарской, где в час пик проходит более 170 трамваев.
Источник: novinky.cz
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