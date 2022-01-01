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Вацлавскую площадь ждёт преображение. На месте проезжей части появится трамвай

Вацлавскую площадь ждёт преображение. На месте проезжей части появится трамвай

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anastasiia-kn
12 сентября
17:30
244
Строительство начнется ориентировочно в начале следующего года — трамвайная линия будет соединять Винограды и Нове Место. Также площадь ожидает капитальный ремонт.

Вацлавскую площадь ждёт преображение. На месте проезжей части появится трамвай

Если ранее трамвайные пути пересекали площадь посередине, то вскоре они будут ходить по самой площади наравне с автомобильным транспортом на месте нынешней проезжей части. Центр площади в 15 метров шириной будет предназначен для пешеходов — рассказал ранее архитектор Владимир Вацек.

Это позволит разгрузить трамвайный узел в Лазарской, где в час пик проходит более 170 трамваев.

 

Источник: novinky.cz

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