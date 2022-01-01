Скутерам и мотоциклам разрешат в Праге ездить по полосе для общественного транспорта

Новое правило может вступить в силу с начала следующего года, как сообщил вице-мэр Адам Шейнхерр (Praha sobě).

Кроме городского общественного транспорта, по специальной полосе раньше могли ездить только машины скорой, полицейские и такси (в некоторых местах и велосипедисты). Новым шагом власти хотят поддержать использование скутеров и мотоциклов, а также сократить количество ДТП, последствия которых особо опасны в особенности для этих участников дорожного движения.

«Я не вижу, чтобы эта мера каким-либо образом нарушила работу интегрированной спасательной системы и автобусов общественного транспорта», — сказал Шейнхерр.

В столице под движение общественного транспорта отведено около 40 километров.

Источник: novinky.cz

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