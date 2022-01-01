В Праге автомобиль ехал по Карлову мосту, водителя оштрафовали на 6000 крон

​В Праге в пятницу водитель белой Audi проехал по Карлову мосту. Затем он припарковался бесплатно в зоне платной парковки и уехал. Полицейские отбуксировали машину и ждали, пока он за ней приедет.

Водитель Audi въехал на Карлов мост, где въезд транспортных средств запрещен, с улицы Мостецка в пятницу днем. В этот момент по мосту шли сотни туристов. На его действие обратил внимание свидетель, который сообщил об увиденном по телефону 156.

Водитель на автомобиле проехал по мосту, а затем пересек пешеходный переход в сторону улицы Платнержска. Он припарковался в зоне платной парковки, но без оплаты. Полицейские отбуксировали его машину и ждали, пока он за ней приедет.

«Водитель был оштрафован на две тысячи крон за несанкционированную парковку в платной зоне, еще на две тысячи крон за нарушение запрета на въезд на Карлов мост, а затем заплатил более двух тысяч крон за эвакуацию транспортного средства», — сообщила пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова. Зачем ему понадобилось выезжать на Карлов мост, водитель не смог объяснить.

Источник: novinky.cz