На крыше отеля в центре Праги живет 90 тысяч пчел

Летом на крыше пражского отеля Marriott появились три новых улья, в которых живут 90 000 пчел. Установке ульев предшествовали долгие месяцы подготовки, обучения и необходимых административных действий.

Пчелиные ульи на крышах пражских зданий — уже далеко не диковинка. Ульи можно найти на зданиях гостиниц, торговых центров или офисов.

«Меня всегда привлекало пчеловодство, и когда появилась возможность установить собственные ульи в нашем отеле, я не колебался ни минуты. Мы считаем, что пчелы идеально вписываются в нашу концепцию самодостаточности и устойчивого развития», — заявил Петер Микулаш, заместитель шеф-повара местного ресторана, в пресс-релизе.

В Праге пчелы также живут на крышах административных зданий, например ратуши Праги 3 или пражского муниципалитета. По мнению экспертов, они вносят значительный вклад в поддержание биоразнообразия.

Кроме того, пчелы в городах менее подвержены заболеваниям и гораздо меньше страдают от воздействия пестицидов, которые используются в сельском хозяйстве.

Людям ничто не угрожает

Роящиеся пчелы вовсе не так опасны, как принято думать. Они не нападают, а ищут новый дом. И если они располагаются на машине или где-то еще, это просто временное пристанище перед тем, как найти более подходящее место.

Источник: prazska.drbna.cz

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