Трагедия в Праге: подросток сидел на перроне, свесив ноги, и не заметил приближения поезда

«Из-за типа травмы парамедики погрузили его в искусственную кому, обеспечили проходимость дыхательных путей, иммобилизовали его, а затем перевели в детский травматологический центр Университетской больницы Томайера», — написала в Twitter пресс-секретарь пражских спасателей Яна Поштова.
Полиция все еще расследует обстоятельства. «Мы разбираемся с инцидентом и выясняем, был ли это несчастный случай, намерение или неудачное стечение обстоятельств», — добавил Данек.
Источник: prazska.drbna.cz
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