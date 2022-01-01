Трагедия в Праге: подросток сидел на перроне, свесив ноги, и не заметил приближения поезда

16-летний подросток не успел вовремя отскочить от приближающегося поезда и получил очень серьезные травмы ног — медикам пришлось ввести его в искусственную кому. Он сидел на краю платформы в понедельник днем ​​на вокзале в пражских Беховицах, свесив ноги над железнодорожными путями, как сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

«Из-за типа травмы парамедики погрузили его в искусственную кому, обеспечили проходимость дыхательных путей, иммобилизовали его, а затем перевели в детский травматологический центр Университетской больницы Томайера», — написала в Twitter пресс-секретарь пражских спасателей Яна Поштова.

Полиция все еще расследует обстоятельства. «Мы разбираемся с инцидентом и выясняем, был ли это несчастный случай, намерение или неудачное стечение обстоятельств», — добавил Данек.

Источник: prazska.drbna.cz

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