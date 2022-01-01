Пражский рынок превратится в Мекку для современных мастеров

3D-печать, роботы или умные наборы. Все это будет продемонстрировано в ближайшие выходные на пятом ежегодном пражском фестивале Maker Faire, посвященном современным мастерам. В этом году фестиваль пройдет в помещении Пражского рынка в Голешовицах. Помимо представленных экспонатов, посетителей ждут различные мастер-классы и лекции.

Как и в прошлые годы, посетители смогут опробовать новые технологии, а также заняться различными ремеслами. Тот факт, что место проведения изменилось по сравнению с прошлым годом, ничего не меняет — мероприятие пройдет на территории Пражского рынка.

Более 120 современных мастеров представят проекты, сделанные своими руками, в выходные 17 и 18 сентября. На мероприятие приедут не только экспоненты из Чехии, но и творческие личности из Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Италии, Германии и США.

Одной из достопримечательностей мероприятия является автоматизированная фермерская система Prusa Pro (AFS), которая впервые будет представлена ​​широкой публике в Чешской Республике. Это система, построенная на новых 3D-принтерах CoreXY с автоматическим сбором и выдачей готовой продукции.

На выходных посетители фестиваля смогут смешивать свои собственные духи с помощью искусственного интеллекта. Это станет возможным благодаря проекту Algorithmic Perfumery, разработанному командой EveryHuman. Также они смогут встретиться с Миланом Рейдлом — профессиональным дизайнером LEGO Technic. Здесь же можно будет попробовать работу программистов. Факультет электротехники Чешского технического университета позволит посетителям построить собственного робота.

«Предстоящая Maker Faire будет основываться на предыдущих успешных годах, которые проходили в Пражском выставочном центре, и я очень рад, что мы стали партнерами этого крупнейшего фестиваля. В то же время я считаю, что хотя нам и пришлось перенести мероприятие на Пражский рынок из-за реконструкции Индустриального дворца, качество мероприятия не ухудшится, и в этом году нас посетит большое количество посетителей. также. В 2023 году мы планируем вернуть Maker Faire в Выставиште, а именно в недавно отреставрированные павильоны Кржижика», — заявил Томаш Хюбл, председатель правления Выставиште Прага.

Билет на один день стоит 250 крон для взрослых посетителей, а билет на два дня — 300 крон. В стоимость также входит бесплатный вход для трех детей.

Источник: novinky.cz