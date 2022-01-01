211 самых используемых чешских слов. Учим чешский с нуля —Часть 2

Самые распространенные чешские слова по группам: Местоимения, Предлоги, Числительные, Прилагательные, Цвета, Глаголы, Личные данные, Основные вопросы, Погода.

00:00 Вступление

00:32 1.Местоимения

01:39 2. Предлоги

02:33 3. Числительные

04:40 4. Прилагательные

07:58 5. Цвета

08:54 6. Глаголы

14:11 7. Личные данные

14:51 8. Основные вопросы

15:34 9. Погода

Смотреть первую часть: 257 самых используемых чешских слов. Учим чешский с нуля

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