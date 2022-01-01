211 самых используемых чешских слов. Учим чешский с нуля —Часть 2

15 сентября
11:27
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Самые распространенные чешские слова по группам: Местоимения, Предлоги, Числительные, Прилагательные, Цвета, Глаголы, Личные данные, Основные вопросы, Погода.
00:00 Вступление
00:32 1.Местоимения
01:39 2. Предлоги
02:33 3. Числительные
04:40 4. Прилагательные
07:58 5. Цвета
08:54 6. Глаголы
14:11 7. Личные данные
14:51 8. Основные вопросы
15:34 9. Погода
Смотреть первую часть: 257 самых используемых чешских слов. Учим чешский с нуля
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