Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
211 самых используемых чешских слов. Учим чешский с нуля —Часть 2

211 самых используемых чешских слов. Учим чешский с нуля —Часть 2

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
15 сентября
11:27
240
Самые распространенные чешские слова по группам: Местоимения, Предлоги, Числительные, Прилагательные, Цвета, Глаголы, Личные данные, Основные вопросы, Погода.

211 самых используемых чешских слов. Учим чешский с нуля —Часть 2

00:00 Вступление

00:32 1.Местоимения

01:39 2. Предлоги

02:33 3. Числительные

04:40 4. Прилагательные

07:58 5. Цвета

08:54 6. Глаголы

14:11 7. Личные данные

14:51 8. Основные вопросы

15:34 9. Погода

Смотреть первую часть: 257 самых используемых чешских слов. Учим чешский с нуля

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 




популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы