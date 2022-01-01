Пражский советник по вопросам транспорта Адам Шейнхерр припарковался на тротуаре. Депутат винит водителя

В начале недели в Интернете появилась фотография государственного автомобиля пражского советника по вопросам транспорта Адама Шейнхерра (Praha sobě), припаркованного на тротуаре.

Адам Шейнхерр, позиционирующий себя как поклонник передвижения на велосипеде и общественном транспорте, подвергся резкой критике за фото и за попытку объяснить ситуацию:

«Возможно, вы уже видели это фото в Интернете. Те, кто меня хорошо знают, в курсе, что я бы никогда так не сделал. В тот день за рулем муниципальной машины был водитель, которого я не знаю, и я понятия не имел, что он припарковался так "по-свински"», — прокомментировал упомянутое фото Адам Шейнхерр в своем профиле в Facebook.

Депутат сообщил, что инцидент с водителем рассматривается ведомством в рамках трудового производства.

«Я чаще всего пользуюсь общественным транспортом, много хожу пешком, а также езжу на велосипеде. Когда того требует ситуация, я сажусь за руль машины. Я выбираю вид транспорта исходя из того, куда я еду и зачем», — прокомментировал он.



Источник: prazska.drbna.cz

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