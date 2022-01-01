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Пражский советник по вопросам транспорта Адам Шейнхерр припарковался на тротуаре. Депутат винит водителя

Пражский советник по вопросам транспорта Адам Шейнхерр припарковался на тротуаре. Депутат винит водителя

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anastasiia-kn
15 сентября
17:35
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В начале недели в Интернете появилась фотография государственного автомобиля пражского советника по вопросам транспорта Адама Шейнхерра (Praha sobě), припаркованного на тротуаре.

Пражский советник по вопросам транспорта Адам Шейнхерр припарковался на тротуаре. Депутат винит водителя

Адам Шейнхерр, позиционирующий себя как поклонник передвижения на велосипеде и общественном транспорте, подвергся резкой критике за фото и за попытку объяснить ситуацию:

«Возможно, вы уже видели это фото в Интернете. Те, кто меня хорошо знают, в курсе, что я бы никогда так не сделал. В тот день за рулем муниципальной машины был водитель, которого я не знаю, и я понятия не имел, что он припарковался так "по-свински"», — прокомментировал упомянутое фото Адам Шейнхерр в своем профиле в Facebook. 

Депутат сообщил, что инцидент с водителем рассматривается ведомством в рамках трудового производства. 

«Я чаще всего пользуюсь общественным транспортом, много хожу пешком, а также езжу на велосипеде. Когда того требует ситуация, я сажусь за руль машины. Я выбираю вид транспорта исходя из того, куда я еду и зачем», — прокомментировал он.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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