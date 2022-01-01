В пражском детском саду обнаружили обезьянью оспу

Случай заражения обезьяньей оспой зафиксирован в детском саду в пражском районе Михле. Об этом сообщил один из родителей, чей ребенок ходит в сад на улице Пржиметицкой.

Руководство повесило на дверь объявление, в котором сообщалось, что в саду обнаружена обезьянья оспа.

«По информации областной санитарной станции, группа должна оставаться в изоляции 21 день. Изоляция не обязательно должна проходить дома, дети могут ходить в детский сад. Группа будет изолирована от других детей в саду (отдельные помещения в здании, никакого участия в детсадовских мероприятиях)», — говорится в сообщении.

Директор заведения Ева Куржикова не стала комментировать эту информацию. «Обратитесь в пражскую санитарную станцию. Мы все делаем по ее указаниям», — сказала она.

Пражская гигиеническая станция в четверг, 15 сентября, опубликовала на своем сайте объявление, в котором подтвердила наличие обезьяньей оспы в детском саду. «На этой неделе HSHMP зафиксировала подтвержденный случай у ребенка в возрасте до пяти лет в одном из детских садов Праги», — сообщили представители станции, добавив, что это первый случай у ребенка в Праге.

«Результат взятия образца кожи (волдырь) показал лишь небольшой положительный результат. Тем не менее в качестве меры предосторожности HSHMP не только начала эпидемиологическое расследование, но и установила адекватные противоэпидемические меры для конкретных лиц в рассматриваемом детском саду», — объявили гигиенисты. У ребенка и членов его семьи взяли контрольные мазки из носоглотки и анализы крови. «Результаты мазков из носоглотки у всех отрицательные. Результаты анализов крови будут известны не раньше следующей недели. До тех пор все противоэпидемические меры, описанные ниже, остаются в силе», — сообщили в департаменте гигиены, добавив, что ребенок, вероятно, заразился вирусом во время семейного отдыха в Испании.

По словам специалистов, передача заболевания от человека к человеку происходит в основном при длительном контакте. Вирус распространяется при физическом взаимодействии с инфицированными или, например, через постельное белье. По мнению экспертов, распространение воздушно-капельным путем возможно, но маловероятно.

Другие пути передачи от человека к человеку включают прямой контакт с биологическими жидкостями или инфекционными поражениями и непрямой контакт с пораженным местом, например, через загрязненную одежду.

Лицам, находящимся в группе риска, следует ограничить контакты с маленькими детьми, беременными женщинами и людьми со сниженным иммунитетом.

Первый случай оспы обезьян в Европе был зарегистрирован 7 мая в Соединенном Королевстве.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день