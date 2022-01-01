Парковку в Праге можно будет оплатить с помощью Lítačka

Уже на следующей неделе жители и гости столицы смогут оплачивать краткосрочную парковку с помощью других приложений с нововведенной функцией, в том числе и с Lítačka.

«Это удобно и обходится нам в три раза дешевле, чем оплата через автомат», — сказал на пресс-конференции Адам Шейнхерр, заместитель мэра по транспорту (Praha sobě). По его словам, иностранные туристы особенно оценят сервис Easypark, известный жителям всей Европы. Кроме того, парковку можно будет оплатить через Mapy.cz или Citymove.

Станет проще оплатить и долгосрочную парковку. На парковочном портале будет разрешена оплата картой — услуга вступит в действие сразу на момент платежа. Раньше это занимало три дня.

На парковках P+R водители теперь смогут парковаться на ночь, не платя при этом за два дня со штрафом в сто крон. Время будет считаться в часах.

За правилами парковки и техническим состоянием дорог будут следить специальные авто

С ноября по улицам Праги будут ездить 12 новых автомобилей, следящих за парковкой в ​​специальных зонах. Контракт города с Eltodo закончился в октябре, и Прага получила более выгодное предложение от компании Iterait в рамках государственных закупок.

Эти автомобили смогут проверять не только соблюдение правил парковки, но и состояние дорожных знаков, разметки, ограждений и дорог.

Источник: prazska.drbna.cz

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