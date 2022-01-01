Иностранцы вернулись в Чехию. Летом туристы заплатили банковскими картами 5 миллиардов крон

Летом иностранные туристы потратили в Чехии 5 млрд крон. Это на 47% больше, чем в прошлом году, однако средний размер транзакции снизился. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего поставщика платежных услуг Global Payments.

Летом индустрия туризма смогла немного приблизиться к доковидному уровню. Общая сумма, которую в летнем сезоне иностранные туристы оплатили в Чехии банковскими картами, увеличилась почти вдвое.

В частности, рост наблюдался в Праге, на которую больше всего повлияло падение числа туристов во время пандемии. Чехи и иностранцы, по внутренним данным Global Payments, потратили в столице за летние месяцы в общей сложности почти 9 млрд крон, что означает увеличение на 24% по сравнению с прошлым годом.

Общее количество транзакций с иностранными картами приближается к 5 миллионам. «В летний период мы можем наблюдать снижение среднего размера транзакции, который упал с 2039 крон в 2021 году почти на 23%, до 1575 крон, что связано с более частым использованием платежных карт», — добавляет Ондржей Стржибрски, экономист Global Payments.

Туристы не только приезжали в Прагу и другие крупные города, но и посещали достопримечательности в регионах: национальные парки, замки, дворцы и аквапарки.

Расходы чехов и иностранцев в Глубока-над-Влтавой почти удвоились по сравнению с прошлым годом и составили 41 млн крон. В районе Валтицкого замка люди заплатили картами 8 млн крон, что почти на 40% больше, чем в 2021 году. А объем транзакций рядом с недавно открытым самым высоким мостом в Моравии увеличился почти на 114% по сравнению с прошлым годом.

Из иностранных туристов больше всего средств по платежным картам потратили немцы. На втором месте словаки, на третьем — граждане Ирландии.

Данные платежных терминалов подтверждают, что в Чехии, как и во время пандемии, не хватает не только туристов из Китая и России, но и из Южной Кореи, Японии или Австралии и Новой Зеландии. Именно они были среди тех, кто не жалел денег во время отпуска в Европе.

Источник: seznamzpravy.cz