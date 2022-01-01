Горилла Дуни, дочь знаменитой Мойи, прибыла в Пражский зоопарк из Испании

В начале летних каникул Пражский зоопарк сообщил, что дать новый шанс на разведение горилл сможет самка по имени Дуни из Кабарсено (Испания). А утром в пятницу, 16 сентября, она вылетела из аэропорта Сантандера, откуда была доставлена ​​в Прагу на машине чешской армии.

С утра пятницы самка гориллы Дуни находилась в пути и после 17:00 благополучно приземлилась в Праге, в аэропорту Кбелы. Затем она доехала до пражского зоопарка и расположилась, как и ее смотритель Люсия из Кабарсены, в новом павильоне для горилл.

Дуни преодолела около 1600 километров и наконец смогла покинуть транспортный ящик. Она была совершенно спокойна и сразу же стала с интересом исследовать новое окружение. Об этом после 18:00 директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек написал в соцсетях.

Сейчас Дуни предстоит карантин, жесткие условия которого не позволяют даже фотографировать животное, а затем постепенное знакомство с членами новой племенной группы в новом павильоне горилл под названием «Заповедник Джа». Он будет официально открыт для публики 28 сентября. Группу размножения возглавит самец гориллы Кисуму.

Кисуму — тоже новичок в Пражском зоопарке. Он прибыл в чешскую столицу неделю назад из Австрии в фургоне с кондиционером. Переезд Дуни был более сложным с точки зрения логистики, поэтому подготовка к нему длилась практически все лето.

Девятилетняя Дуни находится в идеальном возрасте, чтобы родить своего первого детеныша. Она невероятно похожа на свою мать Мойю, которая родилась в Праге 13 декабря 2004 года и стала первым детенышем гориллы, появившимся на свет в зоопарке.

Источник: idnes.cz