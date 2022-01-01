Горилла Дуни, дочь знаменитой Мойи, прибыла в Пражский зоопарк из Испании

С утра пятницы самка гориллы Дуни находилась в пути и после 17:00 благополучно приземлилась в Праге, в аэропорту Кбелы. Затем она доехала до пражского зоопарка и расположилась, как и ее смотритель Люсия из Кабарсены, в новом павильоне для горилл.
Дуни преодолела около 1600 километров и наконец смогла покинуть транспортный ящик. Она была совершенно спокойна и сразу же стала с интересом исследовать новое окружение. Об этом после 18:00 директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек написал в соцсетях.
Сейчас Дуни предстоит карантин, жесткие условия которого не позволяют даже фотографировать животное, а затем постепенное знакомство с членами новой племенной группы в новом павильоне горилл под названием «Заповедник Джа». Он будет официально открыт для публики 28 сентября. Группу размножения возглавит самец гориллы Кисуму.
Кисуму — тоже новичок в Пражском зоопарке. Он прибыл в чешскую столицу неделю назад из Австрии в фургоне с кондиционером. Переезд Дуни был более сложным с точки зрения логистики, поэтому подготовка к нему длилась практически все лето.
Девятилетняя Дуни находится в идеальном возрасте, чтобы родить своего первого детеныша. Она невероятно похожа на свою мать Мойю, которая родилась в Праге 13 декабря 2004 года и стала первым детенышем гориллы, появившимся на свет в зоопарке.
Источник: idnes.cz