От заводчика в Праге 4 сбежала дикая кошка. Зверь может быть опасен

Полиция Праги разыскивает шестимесячного детеныша степного сервала, сбежавшего от своего заводчика в Праге 4. Об этом полиция сообщила сегодня в Твиттере. По данным службы отлова, зверь может представлять опасность.

Кот размером около 60 сантиметров откликается на кличку Бейби. Всех, кто заметит животное на улице, просят позвонить на номера 158 либо 112.

Будьте осторожны: животное способно высоко прыгать и быстро передвигаться на коротких дистанциях.

Источник: ceskenoviny.cz

Источник изображения: hradecky.denik.cz

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