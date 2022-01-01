В Чехии проводится акция «Пешком в школу»

В Чехии в шестой раз стартовала ежегодная акция «Пешком в школу», которая проходит в рамках Европейской недели мобильности (с 16 по 22 сентября). Ее участники должны не менее недели ходить в школу пешком или приезжать на велосипеде или самокате. В этом году к мероприятию присоединилось около 300 школ и команд из 157 городов. Количество зарегистрированных детей утроилось по сравнению с предыдущим годом и составило около 70 000.

Участвовать в акции могут школы, отдельные классы, команды соседей или дружных родителей с детьми. Все они поборются за призы.

По словам организаторов, чем меньше машин приедет к школе, тем безопаснее и приятнее там будет. Кроме того, короткая прогулка на свежем воздухе перед занятиями пойдет на пользу физическому и психическому здоровью детей.

«Недостаток движения, ожирение и рассеянное внимание — все более распространенные проблемы детей всех возрастных групп, а ходьба может стать лекарством от них», — говорится на сайте организаторов акции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует детям школьного возраста заниматься физическими упражнениями не менее одного часа в день, но, по оценкам, только пятая часть детей в Чешской Республике следует этому совету. Каждый четвертый ребенок школьного возраста имеет избыточный вес, каждый седьмой страдает ожирением.

«Количество детей, которые ежедневно перемещаются на машине, увеличивается с каждым годом. Если нынешние 30-летние редко ездили в школу на автомобиле, то сегодня в среднем четверть детей ездит в школу на машине», — отметили авторы кампании.

Источник: novinky.cz

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