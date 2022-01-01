В Чехии проводится акция «Пешком в школу»

Участвовать в акции могут школы, отдельные классы, команды соседей или дружных родителей с детьми. Все они поборются за призы.
По словам организаторов, чем меньше машин приедет к школе, тем безопаснее и приятнее там будет. Кроме того, короткая прогулка на свежем воздухе перед занятиями пойдет на пользу физическому и психическому здоровью детей.
«Недостаток движения, ожирение и рассеянное внимание — все более распространенные проблемы детей всех возрастных групп, а ходьба может стать лекарством от них», — говорится на сайте организаторов акции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует детям школьного возраста заниматься физическими упражнениями не менее одного часа в день, но, по оценкам, только пятая часть детей в Чешской Республике следует этому совету. Каждый четвертый ребенок школьного возраста имеет избыточный вес, каждый седьмой страдает ожирением.
«Количество детей, которые ежедневно перемещаются на машине, увеличивается с каждым годом. Если нынешние 30-летние редко ездили в школу на автомобиле, то сегодня в среднем четверть детей ездит в школу на машине», — отметили авторы кампании.
Источник: novinky.cz
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