Чешские СМИ: Выше власти Путина? Почему Кремль не хочет связываться с Аллой Пугачевой

С примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой путинский режим не осмеливается поступать так, как с политической оппозицией и СМИ.

С началом войны в Украине режим президента России Владимира Путина подавлял внутренние проявления инакомыслия: политическая оппозиция и независимые СМИ в России практически отсутствуют, а от уличных протестов людей удерживают аресты на месте и огромные штрафы. Однако теперь Кремль столкнулся с личностью, которую он не может заставить замолчать из-за ее огромной популярности.

Воскресное заявление певицы Аллы Пугачевой о том, что она хочет быть включенной в число «иностранных агентов», то есть в официальный реестр врагов российского государства, столь же неприятно для Путина, как и новость об отступлении российских войск.

Примадонна российской эстрады десятилетиями пользуется неизменно высокой популярностью, и Кремлю волей-неволей приходится уважать ее почти неприкосновенный статус. За свою более чем 55-летнюю карьеру Пугачева смогла поладить с советским режимом и российскими президентами, в том числе с Путиным, но после распада Советского Союза ни разу не оказывалась в ситуации, когда была бы зависима от благосклонности правящей элиты.

Тот факт, что российские государственные СМИ не осмелились проигнорировать ее заявление в воскресенье, свидетельствует о социальной значимости Пугачевой.

Многие из них не процитировали важный отрывок, в котором певица пишет, что русские солдаты гибнут за иллюзорные цели и что Россия становится изгоем. Однако новости о протестном жесте Пугачевой дали общественности ясный сигнал о ее отношении к путинской войне.

Кремль фактически отплатил Пугачевой тем, что принял меры против ее мужа, телевизионного комика Максима Галкина, который 16 сентября был внесен в список иностранных агентов за высказывания против войны в Украине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее пытался разделить двух артистов в глазах общественности, критикуя Галкина, но замалчивая отношение к словам Пугачевой. Однако певица публично заступилась за мужа и вместе с тем впервые резко выступила против войны – хотя в заявлении это слово не использовалось.

Ее пост в Instagram, в котором она кратко сформулировала свое мнение в защиту мужа, за следующие 24 часа поддержали почти 800 000 человек. Напомним, что социальная сеть Instagram официально заблокирована в России.

Вскоре в российских СМИ появилось несколько критических отзывов в адрес Пугачевой, но сам Кремль никак на это не отреагировал.

«Не думаю, что это вопрос, который касается Кремля, поэтому комментировать не буду», — ответил Песков.

Словом, 73-летняя Пугачева — сильный соперник. В России она имеет тот же статус, что и Карел Готт в Чехии. Хотя свой последний концертный тур она завершила в 2010 году и давно прекратила выпускать новые песни, еще в позапрошлом году она была самой упоминаемой личностью среди певиц в российских СМИ, опережая многих молодых звезд.

Алла Борисовна Пугачева родилась в 1949 году в Москве, петь начала еще в детстве. Пугачева получила широкую известность в 1970-х, когда Советский Союз отправлял ее на зарубежные фестивали.

Постепенно Пугачева стала своего рода живым доказательством того, что даже в условиях контролируемой государством социалистической культуры может появиться всенародно популярная певица. Когда в 1982 году был запущен первый спутниковый телемост между Советским Союзом и США, американские зрители впервые увидели ее выступление.

Она также была известна в бывшей Чехословакии, в своем типичном амплуа она даже появлялась в местных телешоу. Некоторые из поколения «детей Гусака», возможно, помнят, что впервые услышали ее имя на обязательных уроках русского языка.

Распад Советского Союза существенно не повлиял на карьеру Пугачевой, она оставалась известной в России и продолжала ездить за границу. В середине 1990-х она представляла Россию на «Евровидении», но заняла лишь 15-е место, что было тяжело воспринято ее поклонниками.

На родине она по-прежнему пользовалась благосклонностью политиков, получала государственные награды от бывшего президента Бориса Ельцина и его преемника Путина. Однако, в отличие от Ельцина, она публично не поддерживала Путина его в политической кампании.

После 2010 года она вошла в политическую парию миллиардера и кандидата в президенты 2012 года Михаила Прохорова, но позже вместе с ним покинула эту организацию.

Помимо пения, Пугачева несколько раз снималась в кино, была художественным руководителем собственной радиостанции «Алла», выступала в качестве судьи на вокальных конкурсах или в телепередачах вместе с нынешним мужем.

То, что февральское вторжение в Украину пара встретила без энтузиазма, было понятно с самого начала. Галкин раскритиковал нападение России, и пара переехала из России в Израиль, а затем в марте в Латвию. Пугачева вернулась в Москву в конце лета. В начале сентября СМИ отметили, что она пришла возложить цветы к гробу покойного советского лидера Михаила Горбачева.



Источник: seznamzpravy.cz

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