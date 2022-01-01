Goodyear должна выплатить чешскому изобретателю $65 млн, решил суд

Американская компания Goodyear Tire & Rubber должна выплатить чешскому изобретателю Франтишеку Грабалу $65 млн (1,6 млрд крон) — такое решение принял 19 сентября суд в США. Спор был связан с идеями Грабала о самонакачивающихся шинах, сообщает специализированный сайт по судебным спорам Law360.

Согласно решению суда, компания присвоила пять коммерческих секретов изобретателя и его компании Coda Development, сообщил ЧТК генеральный директор Coda Ян Мартинек. Присяжные определили, что Goodyear действовала недобросовестно.

Coda подала в суд на Goodyear и ее бывшего инженера Роберта Бенедикта в 2015 году. Чешская компания заявила, что Грабал встречался с сотрудниками Goodyear в январе и июне 2009 года, чтобы обсудить возможность совместной работы и воплощения своих идей в жизнь.

Американский производитель шин подписал соглашение о неразглашении, согласно которому мог использовать знания своих сотрудников только в том случае, если вступал в партнерские отношения с чешской компанией. Но этого не произошло.

Однако Бенедикт извлек уроки из встреч и начал развивать идеи в надежде, что это принесет Goodyear сотни миллионов долларов прибыли в ближайшие годы, заявили в Coda. По словам представителей компании, Goodyear также получила два патента, основанных на идеях Грабала.

Судебный процесс еще не окончен. Coda попросила суд присвоить имя Грабала двум патентам. Она также потребовала судебного запрета для Goodyear на использование информации, которая, по словам чешской компании, была украдена.

В основе процесса, по словам законного представителя Coda, лежал тот факт, что «компания взяла идеи маленького человека и объявила их своими». Goodyear защищалась, заявляя, что коммерческая тайна Грабала была раскрыта в патентных заявках, публичных заявлениях и презентациях.

Технология самонакачивающих колес обеспечивает автоматическую подкачку шин, в конструкцию которых входит миниатюрный насос. Система приводится в действие за счет энергии, вырабатываемой вращающимся колесом. Поэтому водителю не нужно проверять давление в шинах.

Источник: ceskenoviny.cz

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