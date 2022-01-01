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НАГЛЯДНО: Как будет выглядеть новый фуникулер на Петршине в Праге

НАГЛЯДНО: Как будет выглядеть новый фуникулер на Петршине в Праге

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
20 сентября
16:00
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Команда чешского дизайнера Анны Марешовой выиграла международный конкурс на проектирование новых вагонов фуникулера на Петршине. По плану люди смогут прокатиться на обновленном фуникулере уже через два года.

НАГЛЯДНО: Как будет выглядеть новый фуникулер на Петршине в Праге

Жюри из пяти человек единогласно поддержало предложение команды Анны Марешовой. 

«Фуникулер ассоциируется у нас с Прагой, Петршином и даже с нашим детством, поэтому мы подошли к этому предложению с уважением как к ее наследию, так и к месту. В то же время, однако, мы хотим, чтобы он был удобным и технологичным. Мы также хотели избежать спортивного стиля, трендов и вычурности, поэтому пошли скромным, устойчивым путем функционального дизайна. Мы увеличили обзор и раскрыли все, что могли. Мы также переделали платформу, хотя ее не было в спецификации, но ее нельзя было оставить такой», — объяснила Анна Марешова в своем Facebook.

Марешова уже сотрудничала с транспортной компанией в 2018 году над проектом экскурсионного трамвая T3 Coupé. 

 

Источник: prazska.drbna.cz

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