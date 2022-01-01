НАГЛЯДНО: Как будет выглядеть новый фуникулер на Петршине в Праге

Команда чешского дизайнера Анны Марешовой выиграла международный конкурс на проектирование новых вагонов фуникулера на Петршине. По плану люди смогут прокатиться на обновленном фуникулере уже через два года.

Жюри из пяти человек единогласно поддержало предложение команды Анны Марешовой.

«Фуникулер ассоциируется у нас с Прагой, Петршином и даже с нашим детством, поэтому мы подошли к этому предложению с уважением как к ее наследию, так и к месту. В то же время, однако, мы хотим, чтобы он был удобным и технологичным. Мы также хотели избежать спортивного стиля, трендов и вычурности, поэтому пошли скромным, устойчивым путем функционального дизайна. Мы увеличили обзор и раскрыли все, что могли. Мы также переделали платформу, хотя ее не было в спецификации, но ее нельзя было оставить такой», — объяснила Анна Марешова в своем Facebook.

Марешова уже сотрудничала с транспортной компанией в 2018 году над проектом экскурсионного трамвая T3 Coupé.

Источник: prazska.drbna.cz

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