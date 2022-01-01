Электросамокаты мешают жителям Праги передвигаться по городу. Готовится новый закон

Быстрая езда по тротуарам, препятствия в виде разбросанных электросамокатов, которые сдаются в аренду, и нанесение ущерба горожанам — таков опыт жителей Праги. Партия «Пираты» хочет решить эти проблемы, внеся поправки в закон о дорожном движении.

«К сожалению, наш опыт с электросамокатами пока не очень хорош. В историческом центре пользователи часто ездят по тротуарам, подвергают опасности пешеходов, а также блокируют тротуар или полосу движения ненадлежащей парковкой», — сказал Яромир Беранек («Пираты»), председатель комитета по информационным технологиям и проекта Smart City мэрии Праги.

Электросамокаты не только усложняют повседневную жизнь пражан, создавая препятствия для слепых, инвалидов-колясочников и родителей с колясками, но и наносят значительный ущерб.

Один из пострадавших указал на то, что компания Lime застраховала только ущерб, причиненный при включенном электросамокате. На машину этого человека упал неправильно припаркованный электросамокат. Ущерб оценили примерно в 20 тысяч крон. Когда пострадавший попытался связаться с Lime по поводу возмещения ущерба по страховке, компания сначала ответила ему на французском языке, а затем направила в страховую компанию Allianz в Нидерландах.

«По имеющейся у нас информации, электросамокат в момент аварии был отключен, поэтому с сожалением сообщаем, что не будем возмещать вам ущерб», — говорится в ответе страховой компании.

На вопрос о том, как Прага решает проблему с самокатами, представитель мэрии Вит Хофман ответил, что была выпущена методичка для городских районов. В ней указано, как маркировать парковочные места для самокатов, чтобы они были легко узнаваемы. Утверждением парковочных мест обычно занимаются отдельные городские районы.

«Операторы не контролируют пользователей, паркующих электросамокаты, что создает больше всего проблем. По этой причине Прага не поддерживает самокаты, сдающиеся в аренду на территории города», — сказал Хофман.

«Операторам не удается выполнять обещания по бесперебойной работе своего сервиса. Можно только спорить, чего им не хватает: желания или возможностей», — добавил он.

Политики обратились в Министерство транспорта с поправкой в ​​закон о дорожном движении. Она должна дать городам больше возможностей регулирования эксплуатации электросамокатов и ужесточить штрафы для операторов.

«Как и в случае нарушений правил дорожного движения водителями, личность которых не может быть установлена, штрафы за езду по тротуару будут оплачиваться оператором», — сказал Беранек.

Поправка также позволит мегаполису штрафовать оператора, если его электросамокат не припаркован в специально отведенном месте, заявил на пресс-конференции автор законопроекта Якуб Михалек («Пираты»).

«Нужна единая маркировка, чтобы каждый турист и житель Праги знал, где припарковать самокат, и чтобы система не позволяла ему парковаться в другом месте», — сказал он.

По его словам, есть возможность установить максимальную скорость самоката так, чтобы она не превышала 10 км/ч. Систему также можно настроить таким образом, чтобы самокаты не могли ездить по тротуарам, а только по выделенным полосам.

Мэр Праги Зденек Гржиб в свою очередь указал на возможность обязательного страхования: «Операторы не попадают в категорию обязательно застрахованных, это вопрос, который тоже нужно решать. Однако это должно быть урегулировано законом».

Источник: novinky.cz