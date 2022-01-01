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Мужчина пробрался в пражский ресторан, там же поел и уснул на полу

Мужчина пробрался в пражский ресторан, там же поел и уснул на полу

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anastasiia-kn
22 сентября
17:50
372
Полицейских, которые пришли проверить, почему у ресторана в районе Прага 1 открыта дверь, ждал сюрприз. Они обнаружили на полу спящего мужчину — тот сытно поел и заодно напился. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Мужчина пробрался в пражский ресторан, там же поел и уснул на полу

Мужчина вломился в ресторан в Праге 1 рано утром в прошлый четверг. Он проник через черный вход, разделся по пояс и начал «исследовать» бар с кухней. Пустая касса его разочаровала, но зато он нашел в баре алкоголь, который пришелся ему по вкусу. 

После этого он снял с вешалки чужую одежду, снова оделся и сел поесть, а далее сытым лег на пол и заснул. Он не ожидал, что охранник заметит открытую дверь и позвонит в экстренную службу. Спящего мужчину разбудил приезд полицейского патруля, который его и арестовал.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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