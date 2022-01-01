Чехия выступила против участия российских спортсменов в матчах НХЛ в Праге

Новый сезон НХЛ стартует 7 и 8 октября в Праге играми между «Сан-Хосе» и «Нэшвилл Предаторс». Министерство иностранных дел Чехии направило НХЛ письмо, в котором выразило свое несогласие с участием в матчах российских игроков обеих команд.

Информацию iDNES.cz подтвердила Мариана Вернерова, заместитель пресс-секретаря и глава отдела коммуникаций со СМИ.

«Министерство направило руководству НХЛ письмо, в котором предупредило, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны сейчас выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию», — говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Мартина Смолека.

Он подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры о запрете въезда для граждан России по ранее выданным визам.

«Этот подход основан как на рекомендации министров спорта не допускать россиян к участию в соревнованиях в Евросоюзе, так и на выводах неформальной встречи министров иностранных дел в конце августа этого года, а также на директивах Еврокомиссии», — добавил он.

«В письме мы обратили внимание руководства НХЛ на происходящие события. Мы хотим предотвратить споры, которые могут возникнуть, если обе команды отправят сюда российских игроков», — сказала Вернерова iDNES.cz.

В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В «Сан-Хосе» выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Гриер неодобрительно отнесся к инициативе Чехии. «Мы команда, поэтому, если они говорят, что кто-то не может приехать, приедем либо мы все, либо никто, — сказал он AP. — Это не вина игроков. Они не сделали ничего плохого. Я не думаю, что они должны быть наказаны за это».

Источник: idnes.cz

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