НАГЛЯДНО: «Требуем ужесточить наказание за сексуальное насилие». Марш направился к Министерству юстиции Чехии

23 сентября
10:55
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Спустя год инициатива Bez trestu снова организовала марш, привлекая внимание к проблеме сексуального и домашнего насилия. В рамках акции все участники повязали себе на одежду фиолетовую ленту, цвет которой символизирует борьбу с домашним насилием. Шествие завершилось перед входом в Министерство юстиции.
Источник: prazska.drbna.cz
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