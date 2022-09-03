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НАГЛЯДНО: «Требуем ужесточить наказание за сексуальное насилие». Марш направился к Министерству юстиции Чехии

НАГЛЯДНО: «Требуем ужесточить наказание за сексуальное насилие». Марш направился к Министерству юстиции Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
23 сентября
10:55
346
Спустя год инициатива Bez trestu снова организовала марш, привлекая внимание к проблеме сексуального и домашнего насилия. В рамках акции все участники повязали себе на одежду фиолетовую ленту, цвет которой символизирует борьбу с домашним насилием. Шествие завершилось перед входом в Министерство юстиции.

НАГЛЯДНО: «Требуем ужесточить наказание за сексуальное насилие». Марш направился к Министерству юстиции Чехии

 

Источник: prazska.drbna.cz

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