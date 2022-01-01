На электричке в центр Праги? Метро S могут ввести в эксплуатацию в 2050 году

Вместо того чтобы пересаживаться на трамвай или метро, ​​пассажиры смогут доезжать на электричках до Вацлавской площади или Альбертова. На это рассчитан проект метро S, который обойдется в десятки миллиардов крон. Такие поезда могут начать ездить в 2050 году.

«Прежде всего это будут два подземных городских тоннеля, пересекающихся на одной станции метро. И эти направления — от Смиховского вокзала на Карлин и от Вршовиц к виадуку Негрелли», — описывает планы относительно метро S Мартин Ванек из Управления железных дорог.

Рабочее название центральная станции — Opera, она может появиться между Главным вокзалом и Вацлавской площадью в Праге. «Необходимо будет создать второй подземный этаж для железной дороги», — добавляет Ванек.

Управление железных дорог, ROPID и Пражский институт планирования и развития в настоящее время рассматривают шесть предварительных вариантов. Некоторые из них предполагают запуск под землей междугороднего и высокоскоростного транспорта. Но наиболее вероятен вариант с пригородными поездами.

По словам Лукаша Титтла из Института планирования и развития, длина тоннелей составит около восьми километров. Поезда отдельных направлений должны будут прибывать на станции пражского метро за семь с половиной минут.

«Учитывая, что количество пассажиров, прибывающих в Прагу, продолжает расти, необходимо реагировать на это и запускать больше поездов», — объясняет Титтл.

По предварительным оценкам, проект обойдется в десятки миллиардов крон, а первые пассажиры проедут под Прагой в 2050 году. Чертежи метро S можно увидеть до октября на выставке «Поезд на станцию ​​будущего» в пространстве между зданиями Национального музея.

Источник: irozhlas.cz