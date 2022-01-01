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Некоторые районы Праги остались на 20 минут без электричества: в линию электропередачи врезался воздушный шар

Некоторые районы Праги остались на 20 минут без электричества: в линию электропередачи врезался воздушный шар

Партнер рубрики:
Kochy
26 сентября
09:30
676
Вечером 25 сентября примерно десятая часть Праги осталась без электричества на 20 минут. Отключение затронуло районы, снабжаемые подстанцией Ходов, то есть части Праги 2, 4 и 10. Причиной стало попадание воздушного шара в линию электропередачи.

Некоторые районы Праги остались на 20 минут без электричества: в линию электропередачи врезался воздушный шар

Об этом ЧТК сообщил пресс-секретарь Pražská energetika (PRE) Карел Ганзелка. Пожарные помогали людям, застрявшим в лифтах, авария также ограничила работу некоторых трамвайных линий. 

«Это была не техническая неисправность, а, по моим сведениям, контакт ЛЭП с инородным телом, — сказал Ганзелка. — У меня есть информация, что в линию попал крупный воздушный шар с ярмарки и произошло автоматическое отключение». Ганзелка уточнил, что это не был экскурсионный аэростат с пассажирами.

Подачу электричества восстановили через 20 минут. 

«В связи с отключением электроэнергии в Праге 2, Праге 4 и Праге 10 мы регистрируем повышенное количество запросов от людей, которые застряли в лифте», — написали в Twitter пожарные около 19:00. Позже они сообщили, что помогли вызволить из лифтов 12 человек. 

Представители Пражского интегрированного транспорта (PID) написали в Twitter, что ограничение в работе трамвайных линий коснулось участка от Нусле до Страшнице. Оно затронуло маршруты 4, 6, 7, 11, 14, 18, 19, 22 и 26.

Источник: seznamzpravy.cz

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