Объявление для беженцев в Праге: Центр занятости в Голешовице скоро переедет на новый адрес

С понедельника, 3 октября, специальное отделение Центра занятости Чешской Республики будет предоставлять свои услуги гражданам Украины с визой временной защиты в Праге по новому адресу: Českolipská 421/1, Praha 9 – Prosek.

С начала следующей недели для посетителей в новом месте будет подготовлено 34 стойки. Они будут работать по понедельникам и средам с 8:00 до 17:00 и по вторникам, четвергам и пятницам с 8:00 до 13:00. Ожидается, что другое отделение Центра занятости предложит более комфортную обстановку и сотрудникам, и клиентам.

Последний рабочий день отделения на старом месте в Голешовице – четверг, 29 сентября.



Источник: uradprace.cz

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