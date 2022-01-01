В Чехии водитель мчался по трассе D11 со скоростью 227 км/ч

В воскресенье, 25 сентября, полицейский патруль замерил скорость 227 км/ч у «дорожного пирата» на трассе D11. Полиция остановила его, и теперь ему грозит штраф до 10 000 крон.

Патруль заметил 34-летнего водителя BMW на 106-м километре шоссе D11 в направлении города Градец-Кралове.

«Водитель ехал со скоростью 227 км/ч. Мужчина превысил максимально разрешенную скорость на трассе почти на 100 км/ч. Полиция провела тест на наличие алкоголя в дыхании водителя с отрицательным результатом», — сообщила пресс-секретарь полиции Шарка Пижлова.

Мужчина согласился с тем, что он совершил правонарушение. Материалы дела переданы в административный орган. Водителю грозит штраф на сумму от 5 до 10 тысяч крон и запрет на вождение от шести месяцев до одного года.

Источник: novinky.cz