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Голоса с Вацлавской площади: «Украина меня не интересует. Надо помогать в первую очередь чехам»

Голоса с Вацлавской площади: «Украина меня не интересует. Надо помогать в первую очередь чехам»

Партнер рубрики:
Kochy
29 сентября
10:07
1469
​«Являемся ли мы пророссийскими активистами, как сказал Фиала? Мы здесь только потому, что эта земля наша и ничья больше» — это типичный ответ на вопрос, почему чехи вышли протестовать на Вацлавскую площадь.

Голоса с Вацлавской площади: «Украина меня не интересует. Надо помогать в первую очередь чехам»

Десятки тысяч человек вышли на Вацлавскую площадь в среду, 28 сентября. На вопрос, почему они решили протестовать, они обычно отвечают одинаково: их беспокоят высокие цены на энергоносители и они отвергают правительство Петра Фиалы. Из этого материала вы узнаете, почему они пришли на Вацлавскую площадь и что они думают об организаторах демонстрации.

Любомир и Алена

Любомир и Алена одними из первых прибыли на Вацлавскую площадь из Брно. Они участвовали в предыдущей сентябрьской демонстрации, и им понравилась солидарность между людьми. Они считают, что мнения или установки организаторов не важны.

Алена: «Мне все равно, пророссийский кто-то или проамериканский. Ничего подобного здесь не рассматривалось. Речь идет об энергетике и чешском правительстве».

Любомир: «Кто здесь может быть доволен, в этой республике? Посмотрите, как обстоят дела в Чехии по сравнению с другими странами. У нас ситуация хуже всех с дотациями на электроэнергию».

Алена: «Я на пенсии уже десять лет. Человек всю жизнь работал, наше поколение не получало пособие по безработице, чтобы можно было нормально жить на пенсии и не надо было по четыре раза переворачивать каждую крону в руке. А сегодня я пошла в магазин на подработку, и там бабушка с пятью кронами в руках не могла на эти деньги купить две булочки».

Яна

Яна критикует правительство Петра Фиалы, которое, как она считает, не может справиться со сложившейся ситуацией. По словам Яны, важно сохранить промышленность. В первую очередь нужно помогать чехам, а не украинцам, считает она.

«Я считаю, что людям нужно помогать. Но я думаю, что поддержка слишком щедра для той ситуации, в которой мы сейчас находимся», — говорит она.

Яна отрицает, что организаторы демонстрации действуют в интересах России. 

«Вовсе нет, я так не думаю. Госпожа Хамплова великолепна, как и господин Райхл. Я с ними согласна и верю им. Наверное, у кого-то есть вопросы насчет господина Врабеля, потому что у него есть какие-то проблемы, я на это вообще не смотрю. В основном я собираюсь поддержать акцию, потому что Чехия на первом месте».

Петр

Петр протестовал на Вацлавской площади последний раз в ноябре 1989 года. В сентябре он не пришел на демонстрацию, так как ему нужно было работать. По его словам, в войне в Украине виновата Америка и больше всего его беспокоят цены на энергоносители.

«То, что правительство позволяет себе сейчас, хуже, чем при большевиках. Я могу съездить за границу на море, но копить надо очень долго. Если я посмотрю на то, что 30 дней в Турции обойдутся мне дешевле, чем авансовые платежи за газ в 27 тысяч на тот же срок, что я могу об этом сказать? Я не поддерживаю Россию, я не поддерживаю Украину, я даже не поддерживаю Америку, которая, по сути, все это и затеяла. Я против войны, и я против бессмысленных убийств, которые там происходят. Каждое действие против этой власти называется пророссийским, но это не про Россию. Речь идет о Чехии в первую очередь».

Бедрих, Ярослав, Франта, Йозеф

Половина группы из четырех человек — байкеры, некоторые из них, как говорят, лично знакомы с главным организатором демонстрации Ладиславом Врабелем. Они были возмущены, когда после сентябрьской демонстрации премьер-министр Петр Фиала заявил, что акцию созвали пророссийские силы. В первую очередь, по их мнению, речь идет о стоимости энергии.

«Я хочу выжить. У меня дома две дочери и у меня нет денег, чтобы заплатить 7000 за электричество и 12 000 за газ».

«Я один, я пенсионер, у меня есть дом, плачу за него ипотеку. Позавчера я получил зарплату (без пенсии), и у меня осталось около 600 крон на счету. Я не справлюсь с этим, мне страшно. Чего они добились с потолком цен? Ведь на фондовом рынке дела пошли вниз, а цена осталась. Меня не интересует война в Украине, меня не интересует Путин. Но зачем мы их вооружаем?

«Мы не хотим войны в Европе. Какое мне дело до украинцев?»

«Мы пророссийские активисты, как сказал Фиала? Мы здесь только потому, что эта земля наша и ничья больше. Речь идет о нас».

Адам

Адам описывает себя как патриота, выступающего за справедливость и правду. Он не доверяет журналистам и не любит Соединенные Штаты, хотя и не хочет возвращения Советского Союза.

«Против правительства Фиалы, против этой мерзости, против приема мигрантов из этой дурацкой Украины, где в реальности даже не воюют. Выход из НАТО, выход из Евросоюза. Это главное. Какая-то странная война, больше похожа на спецоперацию, никакой войны. Я также не верю никаким новостям, которые транслируют СМИ. Я верю господину Врабелю, хотя есть и к нему некоторые вопросы. Но я не верю, что его деятельность финансирует Россия. Это полностью дискредитирует его, это ерунда».

Петр

36-летний Петр пришел на демонстрацию за лучшее будущее и за Чехию. Он протестовал против власти еще в сентябре, но, по его словам, опять забыл, кто организовал демонстрацию. Он читал, что организаторы настроены пророссийски, но не поверил, потому что так сказал премьер-министр Фиала. Больше всего его беспокоят цены на энергию и еду.

«В будущем я, вероятно, также буду оплачивать некоторые счета, такие как электричество, газ, продукты или бензин, если у меня есть машина. Мне не нравится, как растут цены. Я смотрел, например, на масло, „Рама“, и цена растет».

Войтех

Коммунист Войтех всю жизнь проработал в энергетике. Его беспокоит поведение министра промышленности Йозефа Сикелы и всего правительства Фиалы. Он пришел на демонстрацию один, но знал, что встретит товарищей по партии на Вацлавской площади.

«Когда я слышу министра Сикелу, я ужасаюсь. Я могу конвертировать киловатты и джоули, я могу вычислить разницу между кронами и евро. Этот человек, занимающий самое высокое положение, ошибается. Я думаю, что он все делает неправильно».

Источник: seznamzpravy.cz

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