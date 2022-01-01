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Выжить любой ценой: В Праге выставили обломки украинских гражданских авто, которые побывали под обстрелами

Выжить любой ценой: В Праге выставили обломки украинских гражданских авто, которые побывали под обстрелами

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anastasiia-kn
29 сентября
15:15
80
В рамках проекта «Память нации» посетители Страговского стадиона в Праге смогут увидеть свидетельства продолжающейся войны в Украине, а именно то, что осталось от автомобилей обычных граждан.

Выжить любой ценой: В Праге выставили обломки украинских гражданских авто, которые побывали под обстрелами

«Мы привезли четыре автомобиля из Бучи, Ирпеня и Гостомеля», — говорит Микулаш Крупа, директор и основатель некоммерческой организации Post Bellum, управляющей проектом «Память нации».

Организатор выставки хочет донести общественности то, что происходит с обычными людьми в Украине. По словам Крупы, за каждой машиной стоит драматическая история семьи, которая была вынуждена бежать из Украины и чудом избежала смерти.

 

Инструктор по плаванию и генеральный директор

Например, автомобиль Kia принадлежит инструктору по плаванию, который после начала войны спрятал свою семью в подвале. Несколько дней они находились там без еды и воды, а то, что до сих пор продолжается война, понимали по грохоту ракетных взрывов. Выжили все, кроме пса, любимца семьи.

Роскошный автомобиль Ford Mustang, выставленный неподалеку, принадлежал генеральному директору из Бучи, которому удалось уехать со своей беременной женой за день до начала войны. 

«Позже они узнали от соседей, что их дом полностью разрушен, а машина сгорела», — говорит руководитель проекта.

Дальнейший экспонат Range Rover принадлежит Ростиславу из Ирпеня. Он сбежал со своей семьей в фургоне, оставив вторую машину припаркованной перед домом.

«Ключи и техпаспорт он оставил в этой машине, чтобы дать возможность сбежать соседям, чего в итоге не случилось», — добавляет директор.

Выставка на Страговском стадионе продлится с 29 сентября до 1 октября, после чего переместится в другие города. Оплата за вход — благотворительный взнос.

 

Источник: novinky.cz

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