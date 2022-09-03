«Мы им нужны»: как российская пропаганда использует демонстрации в Чехии

Как российская пропаганда использует антиправительственные протесты в Чехии, показано в новом выпуске публицистической программы Terén на портале Seznam Zprávy.

Антиправительственные демонстрации в Чехии широко освещаются российскими СМИ. Местная пропаганда хочет показать жителям РФ, что чехи нуждаются в помощи России. Протестам посвящен новый выпуск программы Кристины Цироковой Terén.

Чехия на первом месте — говорят организаторы демонстраций против правительства. Однако их деятельность также в значительной степени используется российской пропагандой.

«Сотни людей собрались в центре Праги и подвергли резкой критике действия правительства. Они потребовали от правительства не играть по правилам ЕС, а быстро договориться с Россией о поставках газа в Чехию», — прокомментировал события в Праге российский телеканал НТВ.

«Люди также не хотят переходить на евро и настаивают на военном нейтралитете Чехии. Помимо Праги, демонстрации прошли еще в десятках городов», — преувеличил российский Первый канал. По информации от организаторов, митинги прошли в восьми чешских городах, а также в Остраве, где иную точку зрения отстаивало движение SPD ТОмио Окамуры.

«Требования протестующих подходят под российскую пропаганду. Почему? Таким образом режим показывает своим жителям, насколько он нужен чехам», — говорит Роман Маца, аналитик Института политики и общества. «Российская пропаганда широко распространяла информацию о том, что чехи недовольны властью и хотят нормализовать отношения с Россией, им нужен Путин, чтобы их спасти. Это такой классический посыл этой пропаганды», — объясняет Маца.

И многие протестующие, с которыми разговаривал корреспондент Seznam Zpráv на Вацлавской площади, признались, что верят в Россию. «Я всегда был антироссийским. Когда здесь были русские, я им угрожал, а сейчас, к сожалению, передумал», — признался предприниматель Мирослав Людвик из Гулина.

Рабочий Йирка из Дечинска, напротив, говорил о том, что он проводит демонстрации, чтобы его детям было лучше и чтобы их никто не «обманывал пропагандой». Но не российской. «Нет, как раз наоборот. Я доверяю русским», — пояснил Йирка.

Организаторы протестов согласны с той точкой зрения на войну в Украине и ее решение, которую распространяет кремлевская пропаганда. Известные деятели дезинформационной сцены: Ладислав Врабель – неплатежеспособный человек, задолжавший три миллиона крон. Йиржи Гавел - известен тем, что запустил веб-сайт, который рекомендует раствор диоксида хлора, используемый в качестве отбеливателя, для лечения covid-19.

И как им удалось вывести на площадь тысячи людей? Что беспокоит протестующих и во что они верят? И какое влияние успех демонстраций оказывает на так называемую патриотическую сцену? Об этом можно узнать, посмотрев видеозапись программы Terén.

Источник: seznamzpravy.cz

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