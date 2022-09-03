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Пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке в Братиславе. Четыре человека погибли, шесть ранены.

Пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке в Братиславе. Четыре человека погибли, шесть ранены.

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Kochy
03 октября
08:42
320
​В результате трагического ДТП в Братиславе в воскресенье вечером четыре человека погибли и шесть получили ранения. Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. По данным полиции, водитель был пьян. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке в Братиславе. Четыре человека погибли, шесть ранены.

Трагическая авария произошла 2 октября в 22:15 на автобусной остановке «Зохова» на улице Староместской в ​​центре Братиславы. Мэр города Зузана Ауфрихтова сообщила о пяти погибших, спасатели позже уточнили, что было четыре жертвы, шесть человек получили ранения.

«Три человека скончались от тяжелых травм на месте, четвертого спасатели пытались реанимировать, но безуспешно», — рассказала пресс-секретарь спасателей Алена Крчова.

«В момент происшествия на остановке находились несколько человек. По прибытии на место пожарным пришлось извлекать людей из-под машины», — сообщили словацкие пожарные в Facebook.

Остановка используется автобусными линиями, которые соединяют центр словацкого мегаполиса, например, с крупнейшим жилым комплексом Петржалка.

«На остановке в основном стояла молодежь, ожидавшая (автобуса) 39, который должен был отвезти их в общежития», — написала Ауфрихтова.

«Я вышла из автобуса, очень медленно шла к табло отправления, когда сзади меня подъехала машина и врезалась в людей. Мы помогали, чем могли. Дальше описывать не буду из уважения к людям», — написал в соцсети свидетель аварии.

Другие свидетели подтвердили, что автомобиль Škoda Superb остановился в десятках метров за остановочной зоной, как будто водитель вообще не тормозил.

Источник: novinky.cz



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