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Мужчина поджег квартиру в Праге

Мужчина поджег квартиру в Праге

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Kochy
03 октября
17:32
349
Полиция Праги разыскивает неизвестного преступника, который в сентябре поджег квартиру. Он попал на камеру, когда пролил горючий материал на дверь и поджег ее.

Мужчина поджег квартиру в Праге

Пожар произошел 20 сентября на улице Соколовской на втором этаже здания. Полицейские и пожарные эвакуировали из задымленного коридора в безопасное место 16 человек. К счастью, никто не пострадал.

Затем дело взяли на себя следователи, которые обнаружили, что кто-то совершил поджог. «На записи камер видеонаблюдения видно мужчину, который сначала разлил перед квартирой неизвестное вещество, а затем поджег его», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

На кадрах также видны два свидетеля происшествия — мужчина и женщина, их сейчас разыскивает полиция. Информацию можно сообщить по телефону 158. Поджигателю грозит до восьми лет лишения свободы. 

Источник: novinky.cz



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