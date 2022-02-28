Пражские гигиенисты обнаружили вредоносные бактерии почти в половине образцов протестированного мороженого

В течение лета работники столичной санитарно-эпидемиологической службы проверяли безопасность мороженого, а также чистоту точек продажи. Почти в половине проверенных образцов обнаружили сверхнормативное количество энтеробактерий, которые могут вызывать серьезные заболевания.

Было проверено шесть киосков, восемь кафе и пять ресторанов, где взяли 43 образца мороженого. В самих магазинах основное внимание уделяли соблюдению условий хранения, защите от заражения, соблюдению правил личной гигиены и производственных процедур. Хотя бактерии листерии или сальмонеллы нигде обнаружены не были, наличие энтеробактерий подтвердилось в 19 из 43 проб. Некоторые виды этих бактерий могут вызывать серьезные и даже смертельные заболевания. В 13 случаях их нашли в мягком мороженом, в шести — в обычном.

Это свидетельствует о недостаточной производственной гигиене, особенно о недостаточной санитарии аппаратов, посуды и принадлежностей, используемых для приготовления мороженого. Всем 12 учреждениям, где количество бактерий превысило верхнюю границу нормы, была предписана санитарная обработка рабочих мест и всего оборудования.

На шесть заведений прямо на месте наложили штраф на общую сумму 16 тысяч крон. Еще в шести случаях возбуждено административное производство.

Источник: prazska.drbna.cz

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