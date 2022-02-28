Чешская почта увеличивает цены. Обычное письмо с ноября будет стоить 21 крону

Почта Чехии объявила о повышении цен на свои услуги. С ноября ее клиенты будут платить больше за письма и посылки. Обычная и приоритетная почта, которая должна быть доставлена на следующий день, подорожает на 2 кроны.

Сайт Peníze.cz первым обратил внимание на новый прейскурант Почты Чехии, действующий с начала ноября. Цены на базовые почтовые услуги увеличатся впервые за четыре года, а стоимость почтовых переводов вырастет второй раз за два года.

Пресс-секретарь Чешской почты Матиаш Витик обосновал повышение цен увеличением затрат. «В связи с ростом затрат, особенно на энергоносители и топливо, мы скорректировали с 1 ноября прейскурант на наши услуги», — сказал он.

Отправка обычного письма с ноября будет стоить 21 крону вместо нынешних 19 крон. Приоритетное письмо подорожает с 26 до 28 крон. Базовая цена услуги Balíkovna повысится с 65 до 75 крон, с наложенным платежом — с 84 до 94 крон. Однако для зарегистрированных пользователей цена Balíkovna не изменится.

В прошлом году, по данным Управления телекоммуникаций Чехии, почта доставила 147,7 млн ​​обычных посылок весом до двух килограммов. Это на 10% меньше в годовом исчислении. Для обычных посылок до 10 килограммов почта зафиксировала падение на 25% — до 195 тысяч отправлений.

В прошлом году Почта Чехии сократила свой убыток наполовину — до 681 млн крон. В предыдущем году убыток госпредприятия составлял 1,37 млрд крон. Операционные доходы почты увеличились на 400 млн — до 19,55 млрд крон. Государственное предприятие имеет 3 200 филиалов и 27 000 сотрудников.

Источник: ceskatelevize.cz