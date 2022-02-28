Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Чешская почта увеличивает цены. Обычное письмо с ноября будет стоить 21 крону

Чешская почта увеличивает цены. Обычное письмо с ноября будет стоить 21 крону

Партнер рубрики:
Kochy
04 октября
09:48
187
Почта Чехии объявила о повышении цен на свои услуги. С ноября ее клиенты будут платить больше за письма и посылки. Обычная и приоритетная почта, которая должна быть доставлена на следующий день, подорожает на 2 кроны.

Чешская почта увеличивает цены. Обычное письмо с ноября будет стоить 21 крону

Сайт Peníze.cz первым обратил внимание на новый прейскурант Почты Чехии, действующий с начала ноября. Цены на базовые почтовые услуги увеличатся впервые за четыре года, а стоимость почтовых переводов вырастет второй раз за два года.

Пресс-секретарь Чешской почты Матиаш Витик обосновал повышение цен увеличением затрат. «В связи с ростом затрат, особенно на энергоносители и топливо, мы скорректировали с 1 ноября прейскурант на наши услуги», — сказал он.

Отправка обычного письма с ноября будет стоить 21 крону вместо нынешних 19 крон. Приоритетное письмо подорожает с 26 до 28 крон. Базовая цена услуги Balíkovna повысится с 65 до 75 крон, с наложенным платежом — с 84 до 94 крон. Однако для зарегистрированных пользователей цена Balíkovna не изменится.

В прошлом году, по данным Управления телекоммуникаций Чехии, почта доставила 147,7 млн ​​обычных посылок весом до двух килограммов. Это на 10% меньше в годовом исчислении. Для обычных посылок до 10 килограммов почта зафиксировала падение на 25% — до 195 тысяч отправлений.

В прошлом году Почта Чехии сократила свой убыток наполовину — до 681 млн крон. В предыдущем году убыток госпредприятия составлял 1,37 млрд крон. Операционные доходы почты увеличились на 400 млн — до 19,55 млрд крон. Государственное предприятие имеет 3 200 филиалов и 27 000 сотрудников. 

Источник: ceskatelevize.cz



читайте по теме
Assets
19 июня
17:00
1612
Экономика
Руководитель Чешской почты будет уволен из-за коррупционного скандала
Assets
18 июня
10:19
976
Экономика
Чешская почта из-за технических работ закроет все свои отделения 18 и 19 июня
Assets
02 мая
15:50
1624
Общество
Мужчина ограбил почту в Праге, чтобы потратить все деньги в ночном клубе
Assets
19 марта
09:04
5425
Экономика
Все отделения чешской почты будут закрыты 19 и 20 марта
Последние новости:
Assets
04 октября
11:53
27
Коронавирус
Будет ли омикрон последним вариантом коронавируса? На вопросы отвечает чешский ученый.
Assets
04 октября
10:30
510
Экономика
Инфляция в Чехии: сахар бьет рекорды, цены на алкоголь взлетят до небес
Assets
04 октября
08:39
466
Общество
Полиция в Чехии арестовала восемь человек из-за распределения городских квартир в Брно
Assets
03 октября
20:05
736
Экономика
PRE предоставит скидку домохозяйствам, которые снизят потребление электроэнергии зимой
Assets
03 октября
18:00
1015
Общество
Пражские гигиенисты обнаружили вредоносные бактерии почти в половине образцов протестированного мороженого
Assets
03 октября
17:32
763
Общество
Мужчина поджег квартиру в Праге
Assets
03 октября
14:40
2302
Политика
Чехия просит своих граждан срочно уехать из России
Assets
03 октября
13:34
820
Экономика
У чешского Сбербанка застряло в России 700 млн крон. Банк уже попрощался с деньгами
Assets
03 октября
14:15
982
Политика
«Верните Чехию чехам» — призывал Китай. Как выглядели поддельные китайские аккаунты в Facebook?
Assets
03 октября
12:31
1476
Экономика
Сколько новые клиенты в Чехии платят за электричество и газ


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы