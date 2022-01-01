Неизвестные облили красной краской здание посольства Украины в Праге

В ночь на 5 октября кто-то облил красной краской здание посольства Украины в Праге. Были повреждены ограждение, информационные щиты и лестница. Полиция расследует дело.

«Неизвестный преступник облил красной краской дом на улице Шарля де Голля в Праге 6 - Бубенеч. Полицейские все задокументировали на месте и будут расследовать обстоятельства происшествия. Преступнику грозит наказание за повреждение чужого имущества», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

В полиции прямо не подтвердили, что это резиденция украинского посольства, но адрес совпадает.

В прошлом аналогичные инциденты были зафиксированы у посольства России в пражском районе Бубенеч, напоминает ЧТК. Здание было забрызгано красной краской, символизирующей кровь протестующих в день, когда Россия начала нападение на Украину. Тогда, 24 февраля, десятки людей вышли на демонстрацию против российской агрессии перед посольством России.

Затем протесты повторились и в последующие дни, на ступеньках перед российским посольством появилась красная краска. Активисты призвали провести акцию под названием «Кровавая луна», во время которой люди должны были облить пятью литрами искусственной крови любое имущество РФ в любой точке мира, чтобы привлечь внимание к жертвам войны в Украине.

Источник: novinky.cz

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