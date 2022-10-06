«Скитаюсь по друзьям, так как боюсь потерять работу». Клопы в Страговском общежитии выжили беженца из его комнаты

Читатель 420оn поселился в Страговском общежитии, о чем уже неоднократно успел пожалеть. Все, чего он хочет, — это возможность отдохнуть после работы и спокойно поспать, не будучи атакованным клопами. Руководство общежития бездействует, в то время как Владислав может потерять работу из-за условий проживания.

Фото: Страговское общежитие в Праге. Источник фото общежития: https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleje_Strahov

Владислав приехал из Украины на основании визы защиты и с апреля вынужден терпеть неприятных «сожителей»:

«Конечно, я раньше слышал истории о комнатах-клоповниках, в которых жили мои друзья. Однако в августе эта проблема коснулась непосредственно меня и не покидает по сей день, — говорит он. — Спать ночью во многих комнатах невозможно, наутро просыпаемся с гигантским количеством укусов, а чаще всего — ночью от раздражения на теле».

Дошло до того, что находиться в комнатах стало страшно, не говоря о том, чтобы спать. Ведь он знает, что, стоит всего на минуту прикрыть глаза, как его начнут жестоко истязать насекомые. В каком виде он проснется, уже сложно предсказать.

Владислав работает в гастрономической сфере, поэтому жизнь в таких условиях несет не только физический дискомфорт, но и угрозу быть уволенным:

«Я вынужден скрываться от этих клопов. Даже после одной ночи, проведенной в комнате, на шее появляется целое ожерелье из укусов. Я боюсь по глупости потерять работу, которую вот только недавно нашел, — говорит Владислав и просит придать историю огласке, чтобы ситуация начала меняться».

Общежитие игнорирует бесчеловечные условия проживания

Владислав многократно обращался к завхозу их блока и к людям на рецепции первого блока, но никакой помощи не получил:

«Несколько раз проводились дезинфекции комнат, но они были точечными. Клопы перебегают из одной комнаты в другую чуть ли не каждую неделю».

Ни о каком переселении не может быть и речи?

Было бы логично переселить Владислава в другие условия, раз уж по вине общежития его комната больше напоминает «живой уголок», а не место, где хочется отдохнуть после работы.

Парадоксально, но это невозможно, так как Владислав уже «заразен».

«Переселять запрещает завхоз. Говорит, что я инфицирован и могу разнести заразу», — поясняет он. Поэтому беженец вынужден оставаться в комнате, за которую платит 4500 крон в месяц.

Впрочем, ночевать там невозможно, поэтому сейчас Владислав скитается по друзьям, согласным его приютить. Но как долго друзья будут проявлять такой альтруизм? И сделает ли Страгов хоть что-то, чтобы обеспечить базовые санитарно-гигиенические условия для тех, кто платит деньги за проживание?

Владислав просит максимально распространить его историю, чтобы люди десять раз подумали, прежде чем заселяться в Страговское общежитие, а вышестоящие инстанции узнали о проблеме.

Если вы можете помочь Владиславу или знаете, куда стоит обратиться в подобной ситуации, напишите ему на почту:

[email protected]

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день