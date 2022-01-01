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Неизвестный направил синий лазер на Пражский Град, в дело вмешалась полиция

Неизвестный направил синий лазер на Пражский Град, в дело вмешалась полиция

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Kochy
07 октября
08:37
230
​Вечером 6 октября полиция расследовала инцидент, произошедший возле Пражского Града, откуда в то время уезжали европейские лидеры. Кто-то светил голубым лазером на замок с холма Петршин.

Неизвестный направил синий лазер на Пражский Град, в дело вмешалась полиция

«В четверг вечером кто-то посветил голубым лазером на Пражский Град из района Петршинской смотровой башни. Мы приняли меры и направили полицейский вертолет с тепловизором, к месту происшествия выехали полицейские патрули», — сообщила пресс-секретарь президиума полиции Катерина Рендлова.

Неизвестный долго светил лазером в сторону Пражского Града. Однако незадолго до приезда полиции перестал это делать.

«Когда на место прибыл полицейский вертолет, уже ничего не светилось. Полиция обыскала территорию вокруг смотровой башни, но никого найти не смогла», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz



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