Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Праге разыскивается несовершеннолетняя девушка, сбежавшая из детдома

В Праге разыскивается несовершеннолетняя девушка, сбежавшая из детдома

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
07 октября
16:53
158
Пражские полицейские разыскивают четырнадцатилетнюю девушку, которая вышла из школы и до сих пор не вернулась в детский дом в Праге 9, где она живет.

В Праге разыскивается несовершеннолетняя девушка, сбежавшая из детдома

Синди Горватгова до сих пор ни с кем не связалась, также у нее отключен телефон. В прошлом девушка уже дважды пропадала. Ей 14 лет, но выглядит она на 17-18. Рост около 160 сантиметров, плотное телосложение, длинные черные волнистые волосы. В последний раз, когда ее видели, на ней была голубая футболка, синие спортивные штаны либо черные джинсы и белые кроссовки Nike. 

Полиция просит общественность предоставить любую информацию о местах передвижения девушки. Заявить можно в любом полицейском участке или же позвонив на номер полиции Чешской Республики — 158.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 



читайте по теме
Assets
07 октября
16:21
199
Общество
«Вы обвиняетесь в хранении порнографии». Чешские мошенники придумали новый способ обмана по электронной почте
Assets
07 октября
15:46
419
Политика
ВИДЕО: Зеленский заявил на саммите в Праге, что Россия относится к Европе только географически
Assets
07 октября
14:40
26604
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Assets
07 октября
13:59
617
Общество
Суд в Чехии рассмотрел дело о шантаже предпринимателей из Украины
Последние новости:
Assets
07 октября
16:21
199
Общество
«Вы обвиняетесь в хранении порнографии». Чешские мошенники придумали новый способ обмана по электронной почте
Assets
07 октября
14:55
264
Политика
В конце октября в Киеве состоятся переговоры чешского и украинского правительств
Assets
07 октября
13:59
617
Общество
Суд в Чехии рассмотрел дело о шантаже предпринимателей из Украины
Assets
07 октября
17:45
135
Общество
«Женщина вместо мебели». Скандальная чешская реклама получила штраф за дискриминацию и унижение по половому признаку
Assets
07 октября
15:46
419
Политика
ВИДЕО: Зеленский заявил на саммите в Праге, что Россия относится к Европе только географически
Assets
07 октября
11:56
997
Политика
Европейских лидеров «поприветствовал голый Путин». Активисты выставили статую президента РФ на золотом унитазе перед Пражским Градом
Assets
07 октября
11:01
690
Коронавирус
Эпидемия ковида в Праге усиливается, число смертей за неделю выросло в четыре раза
Assets
07 октября
09:29
375
Общество
Адвокат, укравшая 50 миллионов крон у клиентов в Чехии, находится под стражей
Assets
07 октября
08:37
610
Общество
Неизвестный направил синий лазер на Пражский Град, в дело вмешалась полиция
Assets
06 октября
19:28
1284
Экономика
Большинство чехов ощутили последствия инфляции: они покупают более дешевые товары и отказываются от ряда услуг


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы