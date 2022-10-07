В Праге разыскивается несовершеннолетняя девушка, сбежавшая из детдома

Пражские полицейские разыскивают четырнадцатилетнюю девушку, которая вышла из школы и до сих пор не вернулась в детский дом в Праге 9, где она живет.

Синди Горватгова до сих пор ни с кем не связалась, также у нее отключен телефон. В прошлом девушка уже дважды пропадала. Ей 14 лет, но выглядит она на 17-18. Рост около 160 сантиметров, плотное телосложение, длинные черные волнистые волосы. В последний раз, когда ее видели, на ней была голубая футболка, синие спортивные штаны либо черные джинсы и белые кроссовки Nike.

Полиция просит общественность предоставить любую информацию о местах передвижения девушки. Заявить можно в любом полицейском участке или же позвонив на номер полиции Чешской Республики — 158.

Источник: prazska.drbna.cz

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