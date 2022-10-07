В центре Праги снова прошли демонстрации. Профсоюзы протестовали против бедности

Чешско-моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) днем 8 октября организовала демонстрацию против бедности. Во время войны в Украине и энергетического кризиса профсоюзные деятели требуют от правительства ввести регулирование цен на отдельные товары, повысить минимальную заработную плату и ввести налог на сверхприбыль.

Начало демонстрации было запланировано на Вацлавской площади символически в 12:05. Протестующие заполнили верхнюю часть Вацлавской площади. Полиция оценила количество участников в «тысячи».

Некоторые демонстранты были одеты в светоотражающие жилеты, указывающие на принадлежность к отдельным профсоюзам, держали их флаги и плакаты.

Перед началом акции на близлежащих улицах также находились патрули полиции.

В центральной части площади стоял стенд с петициями кандидата в президенты от коммунистов Йозефа Скалы. На главном вокзале, откуда часть демонстрантов вышла на акцию протеста, стояла стойка с петицией председателя ČMKOS Йозефа Стршедулы, который уже выдвинул свою кандидатуру в президенты.

В начале демонстрации он призвал правительство помочь людям и компаниям. Если этого не произойдет, у Чехии впереди огромные проблемы, сказал он. Председатель профсоюза работников здравоохранения и социальной защиты Дагмар Житникова призвала установить потолок цен и обеспечить людям достойную жизнь.

Стршедула процитировал первого президента Чехии Вацлава Гавела, что безразличие к другим и к судьбе в целом открывает дверь злу. По его словам, демонстранты на Вацлавской площади — это те, кто боится будущего.

Житникова сказала, что протестующим небезразлично, как будут жить они, их родители и их дети. Она раскритиковала рост цен на энергоносители и продукты питания и призвала к установлению потолка цен. По ее словам, в сфере здравоохранения уже действуют регулируемые цены, поэтому они могут быть и в других отраслях.

«Кто хочет, ищет способ, кто не хочет, ищет причину. Правительство, ищите пути. Если не хотите их искать, передайте власть другим», — сказала она.

Помимо профсоюзных активистов, на демонстрации выступили председатель Национального совета инвалидов Вацлав Краса и представители экологических организаций Hnutí duha и Fridays For Future.

Профсоюзы уже заявили перед мероприятием, что правительство должно начать регулировать цены на продукты питания, энергию, топливо, воду и арендную плату. При этом, по их мнению, следует ввести налог на сверхприбыль.

Еще одно требование направлено на сохранение реальной покупательной способности и заработной платы как минимум на уровне текущего года. Последнее озвученное требование — повышение минимальной заработной платы до 18 200 крон.

Профсоюзы, члены которых организованно вышли на демонстрацию со всей Чехии, не говорят, из чего должны быть покрыты чрезвычайные расходы бюджета, который запланирован на этот год с дефицитом в 330 миллиардов крон.

В то же время задолженность Чехии в последние годы постоянно росла, на что указывают некоторые экономисты и призывают к системным изменениям, особенно в структуре обязательных расходов.

Источник: novinky.cz