В Чехии в средних школах учатся 4,5 тысячи украинцев, хотя их могло бы быть 26 тысяч

4,5 тысячи украинцев сейчас обучаются в общеобразовательных школах. Однако в Чешской Республике в этой возрастной категории могло бы быть до 26 000 учеников средних школ. Находятся ли они в республике на самом деле и почему не поступили в чешские общеобразовательные школы, никто не знает.

Пятнадцатилетний Владислав подал документы в среднюю школу в Праге, но безуспешно. Он сдал вступительные экзамены всего через несколько недель после того, как он и его семья бежали из Бучи.

«К сожалению, Чехия не позволяет нам продолжать учебу в средней школе, — говорит его мать Лариса.

Из ее четырех детей только двое посещали чешские школы в обязательном порядке. В отличие от средних школ начальные школы обязаны принимать украинских беженцев. Старшая дочь Лариса даже предпочла ненадолго вернуться в Украину, чтобы поступить там в вуз и иметь возможность учиться в нем дистанционно. То же самое ждет и Владислава в этом учебном году, который может посещать только подготовительные курсы в чешской средней школе.

«Поэтому мы вынуждены продолжать онлайн-обучение в украинской школе», — добавляет Лариса.

Таким образом, Владислав является одним из группы украинских беженцев среднего школьного возраста, которые, хотя и проживают в настоящее время в Чешской Республике, не получают чешского образования. С начала российского вторжения в Украину средние школы приняли 4523 беженца. Примерно 400 уже не ходят в школу. Возможно, из-за того, что молодые люди тем временем вернулись в Украину.

«В связи с тем, что учащиеся средней школы не проходят обязательное школьное обучение и не обязаны получать образование в Чешской Республике, мы не планируем обращаться к ним с предложением вакансий в средних школах. Мы знаем из практики, что многие выбирают путь дистанционного обучения в Украине, чтобы закончить 10-й или 11-й класс», — говорит, например, Хелена Фринтова, пресс-секретарь администрации города Пльзень.

Большинство регионов не собираются искать украинских старшеклассников на своей территории и не особо их поощряют к учебе. Ответственность, согласно местным органам власти, лежит на министерствах образования и труда. Однако Зузана Рамайзлова из People in Need с этим не согласна. По ее словам, необходимо усердно искать тех, кто вообще не подавал документы в чешские общеобразовательные школы.

«Это исчезающая группа. Не только из-за их возраста, но и из-за изоляции, в которой они оказались, и неопределенности их образовательного пути», — говорит Рамайзлова, руководитель программы SOS Украина в Чехии.

Однако Чехия понятия не имеет, сколько сейчас на ее территории украинских беженцев, не говоря уже о тех, кто находится в среднем школьном возрасте. Согласно статистике МВД на 3 октября, это может быть до 26 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. Но в этом случае речь идет только об общем количестве украинских беженцев, получивших вид на жительство с 24 февраля. Однако значительная их часть уже покинула Чехию.

Если принять во внимание анкетный опрос, проведенный PAQ Research, то он основан на том, что четверть 16-17-летних учащихся посещают чешские средние школы. Данные относятся к ситуации в июне. Если бы соотношение оставалось таким же в настоящее время, то вне чешского образования было бы ещё 12,4 тыс. беженцев в возрасте от 15 до 18 лет. То есть помимо упомянутых 4523 зачисленных студентов.

В то же время эксперты предупреждают, что в Чехии может возникнуть потерянное поколение подростков, которые не будут должным образом изучать чешский язык или получат только базовое образование.

Одним из украинских беженцев, который даже не подал заявление ни в одну чешскую среднюю школу, является семнадцатилетний Андрей. Он с семьей уже почти полгода в Чехии и до сих пор подрабатывает продажей электронных сигарет.

«Я хочу пойти в школу, но пока занимаюсь небольшим бизнесом», — объясняет он.

Это еще одна причина, по которой некоторые подростки не идут в средние школы. Чаще всего из Украины бегут матери и дети. Затем самые старшие пытаются заработать хоть какие-то деньги, чтобы помочь всей семье в новой стране.

Наибольшее количество украинских старшеклассников обучалось в школах Праги, по состоянию на 19 сентября их посещали 707 беженцев. Можно также предположить, что даже наибольшее их количество остается вне образования в столице. По данным муниципалитета столицы Праги, в начале учебного года на территории столицы находилось более шести тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет.

Министерство образования финансирует курсы чешского языка для беженцев в возрасте от 14 до 18 лет. На них было выделено 150 миллионов крон. Еще 100 миллионов человек отправились на летние языковые курсы для всех возрастных групп. Однако, по мнению экспертов, подобные программы не идеальны для привлечения старшеклассников.

«Для этой группы беженцев они не совсем подходят. Необходимо регулярное посещение численно четко определенной группы, иначе организатор теряет право на финансирование, что в подростковой реальности в принципе невозможно», — добавляет Рамайзлова.

Поэтому некоммерческие организации рекомендуют привлекать низкопороговые центры, куда подростки из Украины могут приходить, например, с перерывами. И таким образом постепенно влиться в чешское общество.

На карту также поставлена ​​безопасность Чешской Республики или будущие расходы социальной системы. Можно предположить, что определенная часть молодых украинцев останется в Чехии, как бы ни обернется российское вторжение на их родину. Но если они не получат даже удостоверения об обучении, государство будет доплачивать за них всю оставшуюся жизнь. Исследование, проведенное компанией PAQ Research и аналитическим центром IDEA, показывает, что человек, имеющий как минимум среднее образование, в течение своей жизни платит в государственный бюджет в среднем на 2,5 миллиона крон больше, чем учащийся, имеющий только начальное образование.

Источник: seznamzpravy.cz