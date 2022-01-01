Lamborghini в Праге подожгли, возможно, из-за того, что автомобиль был в украинских цветах (ВИДЕО)

Пражская полиция 11 октября опубликовала видео, на котором неизвестный поджег Lamborghini Huracan, припаркованный перед автосалоном класса люкс. Владелец автосалона заявил, что компания ни с кем не имеет споров и не может дать объяснений инциденту. Однако он обратил внимание на то, что сгоревший автомобиль был сине-желтым, в цветах украинского флага.

Автомобиль загорелся в ночь на 28 сентября на улице Фрейова. «Неизвестный мужчина подошел к автомобилю около полуночи с канистрой с горючей жидкостью и облил его заднюю часть. Затем он поджег машину», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

По его словам, мужчина тоже начал гореть, и не исключено, что у него есть ожоги. Полиция оценила ущерб в 11 миллионов крон. Полиция обнаружила подозреваемого на кадрах камер видеонаблюдения. Изображений хорошего качества нет, но шансы, что кто-то сможет опознать мужчину, остаются.

Автомобиль принадлежал компании Advantage Cars, которая купила его в августе и припарковала у автосалона. Компания ждала автомобиль два года, но его сожгли за несколько минут.

«У нас нет логического объяснения пожару: ни у Advantage Cars, ни у ее владельца нет ни с кем споров, конфликтов или нерешенных финансовых вопросов. Одна из теорий, объясняющих поджог автомобиля, связана с тем, что он был окрашен в сине-желтые цвета, то есть в цвета Украины», — пояснил владелец автосалона Милан Вопичка.

По данным полиции, подозреваемый — мужчина среднего телосложения, одетый в толстовку с капюшоном, возможно, Adidas, светлые брюки и белые кроссовки Nike. Информацию о его личности можно сообщить по телефону 158.

Источник: novinky.cz