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Lamborghini в Праге подожгли, возможно, из-за того, что автомобиль был в украинских цветах (ВИДЕО)

Lamborghini в Праге подожгли, возможно, из-за того, что автомобиль был в украинских цветах (ВИДЕО)

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Kochy
11 октября
16:36
611
Пражская полиция 11 октября опубликовала видео, на котором неизвестный поджег Lamborghini Huracan, припаркованный перед автосалоном класса люкс. Владелец автосалона заявил, что компания ни с кем не имеет споров и не может дать объяснений инциденту. Однако он обратил внимание на то, что сгоревший автомобиль был сине-желтым, в цветах украинского флага.

Lamborghini в Праге подожгли, возможно, из-за того, что автомобиль был в украинских цветах (ВИДЕО)

Автомобиль загорелся в ночь на 28 сентября на улице Фрейова. «Неизвестный мужчина подошел к автомобилю около полуночи с канистрой с горючей жидкостью и облил его заднюю часть. Затем он поджег машину», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

По его словам, мужчина тоже начал гореть, и не исключено, что у него есть ожоги. Полиция оценила ущерб в 11 миллионов крон. Полиция обнаружила подозреваемого на кадрах камер видеонаблюдения. Изображений хорошего качества нет, но шансы, что кто-то сможет опознать мужчину, остаются.

Автомобиль принадлежал компании Advantage Cars, которая купила его в августе и припарковала у автосалона. Компания ждала автомобиль два года, но его сожгли за несколько минут.

«У нас нет логического объяснения пожару: ни у Advantage Cars, ни у ее владельца нет ни с кем споров, конфликтов или нерешенных финансовых вопросов. Одна из теорий, объясняющих поджог автомобиля, связана с тем, что он был окрашен в сине-желтые цвета, то есть в цвета Украины», — пояснил владелец автосалона Милан Вопичка.

По данным полиции, подозреваемый — мужчина среднего телосложения, одетый в толстовку с капюшоном, возможно, Adidas, светлые брюки и белые кроссовки Nike. Информацию о его личности можно сообщить по телефону 158.

Источник: novinky.cz



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