В отеле в Праге обнаружили несколько змей, хозяйку удалось найти

Настоящий сюрприз ждал 10 октября сотрудников одного из отелей в Праге 3. Они не смогли дозвониться до женщины, которая должна была выехать из гостиницы. В ее комнате нашли несколько змей и кошку. О животных позаботилась служба отлова. Женщину в итоге нашли, по словам правоохранителей, ничего противозаконного она не совершала.

Об этом 11 октября сообщила пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова. Персонал отеля вызвал на место полицейских и службу отлова животных.

«При попытке убрать комнату перед приходом очередного гостя выяснилось, что в комнате находятся несколько змей и черно-белая кошка. Дозвониться до женщины, пребывание которой в тот день заканчивалось и которая должна была выехать, не удалось», — сообщила пресс-секретарь.

По прибытии офицеры обеспечили поимку животных и уведомили об этом работника Департамента окружающей среды.

«Полицейские использовали социальные сети и членов семьи, чтобы найти владельца змей, благодаря чему им наконец удалось связаться с женщиной. Впоследствии 35-летняя женщина забрала животных и уехала из отеля после оплаты счета. Никаких противоправных действий она не совершала», — заключила Сейфертова.

Источник: novinky.cz