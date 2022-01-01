Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В отеле в Праге обнаружили несколько змей, хозяйку удалось найти

В отеле в Праге обнаружили несколько змей, хозяйку удалось найти

Партнер рубрики:
Kochy
11 октября
18:03
1
Настоящий сюрприз ждал 10 октября сотрудников одного из отелей в Праге 3. Они не смогли дозвониться до женщины, которая должна была выехать из гостиницы. В ее комнате нашли несколько змей и кошку. О животных позаботилась служба отлова. Женщину в итоге нашли, по словам правоохранителей, ничего противозаконного она не совершала.

В отеле в Праге обнаружили несколько змей, хозяйку удалось найти

Об этом 11 октября сообщила пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова. Персонал отеля вызвал на место полицейских и службу отлова животных.

«При попытке убрать комнату перед приходом очередного гостя выяснилось, что в комнате находятся несколько змей и черно-белая кошка. Дозвониться до женщины, пребывание которой в тот день заканчивалось и которая должна была выехать, не удалось», — сообщила пресс-секретарь.

По прибытии офицеры обеспечили поимку животных и уведомили об этом работника Департамента окружающей среды.

«Полицейские использовали социальные сети и членов семьи, чтобы найти владельца змей, благодаря чему им наконец удалось связаться с женщиной. Впоследствии 35-летняя женщина забрала животных и уехала из отеля после оплаты счета. Никаких противоправных действий она не совершала», — заключила Сейфертова.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
11 октября
17:50
43
Рынок недвижимости
Обзор девелоперских проектов. Браунфилды в Чехии на 2022 год, которые заинтересуют инвесторов
Assets
11 октября
17:04
2744
Рынок недвижимости
Новые жилые кварталы в Праге появятся в Жижкове, Голешовицах и Смихове
Assets
11 октября
16:36
611
Общество
Lamborghini в Праге подожгли, возможно, из-за того, что автомобиль был в украинских цветах (ВИДЕО)
Assets
11 октября
16:02
7922
Рынок недвижимости
В Праге стало больше новых квартир. Но покупать их некому
Последние новости:
Assets
11 октября
16:36
611
Общество
Lamborghini в Праге подожгли, возможно, из-за того, что автомобиль был в украинских цветах (ВИДЕО)
Assets
11 октября
14:45
304
Экономика
Минтруда Чехии предложит увеличить минимальную заработную плату на 350 крон
Assets
11 октября
11:01
1131
Политика
ФОТО: В Чехии состоялся «референдум» о присоединении Краловца. Результаты были весьма предсказуемы
Assets
11 октября
10:04
484
Экономика
Инфляция в Чехии достигла рекордных 18 процентов
Assets
11 октября
08:52
909
Экономика
Самые эффективные способы экономии энергии. Вы используете их все?
Assets
10 октября
19:28
1015
Общество
В Чехии сошел с рельсов товарный поезд, движение между Прагой и Колином остановлено
Assets
10 октября
17:01
989
Экономика
Безработица в Чехии выросла до 3,5% в сентябре, на работу устроились почти 89 000 украинцев
Assets
10 октября
15:40
1312
Политика
Чехия усилила охрану стратегических объектов. Петр Павел считает, что к зиме Украина освободит аннексированные территории
Assets
10 октября
14:22
2038
Политика
«Если Краловец не присоединят к Чехии, придется провести „спецоперацию“». Мем про Калининградскую область перерос в демонстрацию у посольства РФ в Праге
Assets
10 октября
13:48
2126
Политика
Как чешские политики отреагировали на обстрел украинских городов


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы