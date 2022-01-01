В отеле в Праге обнаружили несколько змей, хозяйку удалось найти

Об этом 11 октября сообщила пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова. Персонал отеля вызвал на место полицейских и службу отлова животных.
«При попытке убрать комнату перед приходом очередного гостя выяснилось, что в комнате находятся несколько змей и черно-белая кошка. Дозвониться до женщины, пребывание которой в тот день заканчивалось и которая должна была выехать, не удалось», — сообщила пресс-секретарь.
По прибытии офицеры обеспечили поимку животных и уведомили об этом работника Департамента окружающей среды.
«Полицейские использовали социальные сети и членов семьи, чтобы найти владельца змей, благодаря чему им наконец удалось связаться с женщиной. Впоследствии 35-летняя женщина забрала животных и уехала из отеля после оплаты счета. Никаких противоправных действий она не совершала», — заключила Сейфертова.
Источник: novinky.cz