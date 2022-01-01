Ремонт Баррандовского моста в Праге завершится в ночь на 17 октября

Первый этап ремонта пражского Баррандовского моста завершится в ночь на понедельник, 17 октября. Строителям осталось доделать лишь мелкие работы.

Об этом ЧТК сообщил заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр (Praha Sobě). Реконструкция моста началась 16 мая этого года. Изначально работы должны были закончиться 2 сентября. Летом из-за вынужденных доработок проекта завершение ремонта было отложено до 29 сентября. Пока не решено, будет ли город через свою компанию Technická správa komunikací (TSK) применять возможный штраф к строительной компании Porr за задержку ремонта.

Работы на южной части моста будут завершены в ночь с воскресенья на понедельник, 17 октября, затем будут закончены некоторые работы в северной части в ночь на 18 октября. Работа по укладке полотна, дорожной разметке и дренажным каналам уже завершена, сказал Шейнгерр.

Вывески на мосту будут изменены. TSK обозначит левую полосу в направлении от Смихова к Бранику как предназначенную только для транспортных средств, которые пересекут мост и продолжат движение по южной развязке, и повернуть с этой полосы на Модржаны будет невозможно. Максимальная разрешенная скорость составит 80 километров в час, что на 30 километров больше, чем на остальных полосах. Цель состоит в том, чтобы улучшить движение на мосту и предотвратить появление пробок.

Баррандовский мост 1983 года постройки относится к городской кольцевой дороге и никогда не ремонтировался. Ежедневно по нему проезжает 140 000 автомобилей, что делает мост самой загруженной дорогой в Праге. Реконструкция моста разделена на несколько этапов, каждый из которых будет длиться только часть года. Общая стоимость работ за весь период составит 594,5 млн крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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