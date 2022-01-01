Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Ремонт Баррандовского моста в Праге завершится в ночь на 17 октября

Ремонт Баррандовского моста в Праге завершится в ночь на 17 октября

Партнер рубрики:
Kochy
12 октября
11:58
100
Первый этап ремонта пражского Баррандовского моста завершится в ночь на понедельник, 17 октября. Строителям осталось доделать лишь мелкие работы.

Ремонт Баррандовского моста в Праге завершится в ночь на 17 октября

Об этом ЧТК сообщил заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр (Praha Sobě). Реконструкция моста началась 16 мая этого года. Изначально работы должны были закончиться 2 сентября. Летом из-за вынужденных доработок проекта завершение ремонта было отложено до 29 сентября. Пока не решено, будет ли город через свою компанию Technická správa komunikací (TSK) применять возможный штраф к строительной компании Porr за задержку ремонта.

Работы на южной части моста будут завершены в ночь с воскресенья на понедельник, 17 октября, затем будут закончены некоторые работы в северной части в ночь на 18 октября. Работа по укладке полотна, дорожной разметке и дренажным каналам уже завершена, сказал Шейнгерр.

Вывески на мосту будут изменены. TSK обозначит левую полосу в направлении от Смихова к Бранику как предназначенную только для транспортных средств, которые пересекут мост и продолжат движение по южной развязке, и повернуть с этой полосы на Модржаны будет невозможно. Максимальная разрешенная скорость составит 80 километров в час, что на 30 километров больше, чем на остальных полосах. Цель состоит в том, чтобы улучшить движение на мосту и предотвратить появление пробок.

Баррандовский мост 1983 года постройки относится к городской кольцевой дороге и никогда не ремонтировался. Ежедневно по нему проезжает 140 000 автомобилей, что делает мост самой загруженной дорогой в Праге. Реконструкция моста разделена на несколько этапов, каждый из которых будет длиться только часть года. Общая стоимость работ за весь период составит 594,5 млн крон.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
12 октября
13:00
1
Общество
Хакеры опубликовали в Интернете данные о 1,2 млн карт, в том числе чешских
Assets
12 октября
12:41
2126
Жизнь
Жестокое обращение с животными. Как поступать и куда обратиться в Чехии, если вы стали свидетелем?
Assets
12 октября
11:06
304
Бизнес
Чуть ли не худшие условия в Европе. Чешский бизнес душит бюрократия
Assets
12 октября
09:54
609
Экономика
Выход на пенсию позже 65 лет. Это неизбежно, считает министр труда Чехии
Последние новости:
Assets
12 октября
13:00
1
Общество
Хакеры опубликовали в Интернете данные о 1,2 млн карт, в том числе чешских
Assets
12 октября
09:54
609
Экономика
Выход на пенсию позже 65 лет. Это неизбежно, считает министр труда Чехии
Assets
12 октября
09:00
243
Экономика
В 2024 году в Чехии планируют открыть почти 100 км новых автодорог
Assets
11 октября
18:03
1038
Общество
В отеле в Праге обнаружили несколько змей, хозяйку удалось найти
Assets
11 октября
16:36
2403
Общество
Lamborghini в Праге подожгли, возможно, из-за того, что автомобиль был в украинских цветах (ВИДЕО)
Assets
11 октября
14:45
976
Экономика
Минтруда Чехии предложит увеличить минимальную заработную плату на 350 крон
Assets
11 октября
11:01
1878
Политика
ФОТО: В Чехии состоялся «референдум» о присоединении Краловца. Результаты были весьма предсказуемы
Assets
11 октября
10:04
803
Экономика
Инфляция в Чехии достигла рекордных 18 процентов
Assets
11 октября
08:52
1397
Экономика
Самые эффективные способы экономии энергии. Вы используете их все?
Assets
10 октября
19:28
1133
Общество
В Чехии сошел с рельсов товарный поезд, движение между Прагой и Колином остановлено


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы