Ремонт Баррандовского моста в Праге завершится в ночь на 17 октября

Об этом ЧТК сообщил заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр (Praha Sobě). Реконструкция моста началась 16 мая этого года. Изначально работы должны были закончиться 2 сентября. Летом из-за вынужденных доработок проекта завершение ремонта было отложено до 29 сентября. Пока не решено, будет ли город через свою компанию Technická správa komunikací (TSK) применять возможный штраф к строительной компании Porr за задержку ремонта.
Работы на южной части моста будут завершены в ночь с воскресенья на понедельник, 17 октября, затем будут закончены некоторые работы в северной части в ночь на 18 октября. Работа по укладке полотна, дорожной разметке и дренажным каналам уже завершена, сказал Шейнгерр.
Вывески на мосту будут изменены. TSK обозначит левую полосу в направлении от Смихова к Бранику как предназначенную только для транспортных средств, которые пересекут мост и продолжат движение по южной развязке, и повернуть с этой полосы на Модржаны будет невозможно. Максимальная разрешенная скорость составит 80 километров в час, что на 30 километров больше, чем на остальных полосах. Цель состоит в том, чтобы улучшить движение на мосту и предотвратить появление пробок.
Баррандовский мост 1983 года постройки относится к городской кольцевой дороге и никогда не ремонтировался. Ежедневно по нему проезжает 140 000 автомобилей, что делает мост самой загруженной дорогой в Праге. Реконструкция моста разделена на несколько этапов, каждый из которых будет длиться только часть года. Общая стоимость работ за весь период составит 594,5 млн крон.
Источник: ceskenoviny.cz
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