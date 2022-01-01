В Праге начинается проектирование нового здания филармонии

Мэрия Праги и датская архитектурная студия Bjarke Ingels Group 11 октября подписали контракт на разработку проектной документации нового здания филармонии у метро «Влтавска». Теперь у архитекторов будет девять месяцев, чтобы завершить исследование, в котором также сможет принять участие общественность.

Согласно июньской оценке, строительство обойдется в 9,4 млрд крон. По плану здание начнут строить в 2027 году, а закончить его должны через пять лет. Датская студия выиграла международный архитектурный конкурс, организованный администрацией Праги. После завершения архитектурного исследования специалисты подготовят проектную документацию, чтобы получить разрешение на зонирование и строительство. Ранее сообщалось, что муниципалитет добивается софинансирования строительства со стороны государства и привлечения частных инвесторов.

Вице-мэр Петр Главачек рассказал, что на рубеже этого и следующего года город может представить механизм привлечения частных денег. По его словам, можно было бы создать два фонда, один для мелких, а другой для крупных инвесторов.

«Мы регистрируем достаточно большой интерес», — добавил чиновник. Он добавил, что муниципалитет хочет разделить финансирование на трети между городом, государством и частным сектором.

В филармонии будет три зала: концертный зал на 1800 зрителей, малый зал для камерной музыки на 500 мест и многофункциональный зал для других жанров и видов мероприятий вместимостью до 700 человек. Строительство нового культурного центра — часть преобразования пражского Бубны-Заторы, где планируется создать микрорайон для 25 000 жителей.

Источник: stavebni-forum.cz

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