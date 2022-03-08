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Куда пойти с 15 по 21 октября: выставки, фестивали и концерты в Чехии

Куда пойти с 15 по 21 октября: выставки, фестивали и концерты в Чехии

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anastasiia-kn
13 октября
11:28
132
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 15 по 21 октября: выставки, фестивали и концерты в Чехии

Signal Festival 2022 в Праге 

Когда: с 13 октября по 16 октября

Фестиваль превращает фасады зданий и ночные улицы в проекционные экраны под открытым небом и показывает Прагу в другом свете. За время своего существования фестиваль привлек более 3 миллионов посетителей и помог создать 90 оригинальных произведений искусства. 

Стоимость: бесплатно

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Спектакль «Мастер и Маргарита» в Праге

Когда: 15 октября

«Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра XXI века. За семь лет он заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья.

Стоимость: от 890 крон

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MORGENSHTERN в Праге

Когда: 15 октября

MORGENSHTERN, он же ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ, 15 октября впервые выступит в Праге с сольным концертом!

Стоимость: от 1070 крон

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Медитация любви и мира в Праге

Когда: 15 октября

Практику проводит международное движение «Йоги за мир».

Стоимость: пожертвование

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KYIV GRAND BALLET: Балетный спектакль «Ромео и Джульетта»

Когда: 18 октября

​Главные партии балета «Ромео и Джульетта» исполнят народный артист Украины Александр Стоянов и прима-балерина Национального театра оперы и балета Украины Екатерина Кучар.

Стоимость: от 890 крон

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Земфира в Праге Borderline Tour 2022

Когда: 18 октября

Земфира выступит в Праге в рамках тура Borderline Tour 2022.

Стоимость: от 2000 крон

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ВЫСТАВКА MARKÉTA OTHOVÁ: JIŽ BRZY

Когда: до 30 октября

На выставке представлена обширная ретроспективная коллекция фотографий выдающейся художницы Маркеты Отовой, которой также удалось закрепиться на зарубежной арт-сцене. Впервые всесторонне представлены ее работы, созданные с начала 90-х годов по настоящее время.

Стоимость: 150 крон

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ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ MIRAKULUM

Когда: до 31 октября

Если вы хотите устроить своим детям поистине незабываемый праздник, отправляйтесь в город Миловице в Среднечешском крае.

Mirakulum Park был открыт в сентябре 2012 года на участке площадью около семи гектаров, первым зданием был деревянный замок. Постепенно парк расширился до 12 гектаров с более чем 200 аттракционами. За время существования парка через его ворота прошло более 2 миллионов посетителей. Зимой парк закрыт, его можно посетить с апреля по октябрь.

Стоимость: 300 крон

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ХЕЛЛОУИНСКАЯ ВЫСТАВКА ТЫКВ И ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ В ПРАЖСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Когда: до 31 октября

Тыква — не только неотъемлемая частью осеннего меню, но и популярное сезонное украшение. На этот раз тыквенные композиции будут вдохновлены кельтской культурой и праздником Хеллоуин.

Стоимость: 150 крон (дешевле при покупке онлайн)

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