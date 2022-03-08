Минфин Чехии: расходы на украинских беженцев будут ниже ожидаемых. Они быстро приступили к работе.

Большую часть расходов взял на себя госбюджет, из которого на помощь беженцам было выделено 13,9 млрд крон. Крупнейшая статья расходов — социальные пособия, общая сумма которых составила 7 млрд крон. Расходы на здравоохранение, связанные с украинскими беженцами, составили 3,5 млрд крон, расходы на проживание – 2,4 млрд крон.
«Расходы на украинских беженцев будут ниже, чем предполагалось изначально. Они не могут превышать один миллиард евро, то есть примерно 25 миллиардов крон. Украинские беженцы быстро включились в работу, они не так сильно нагружают систему здравоохранения, и многие чехи разместили их бесплатно», - сказал Станюра.
Министерство сообщило, что, по данным Бюро труда, в Чехии было трудоустроено более 120 тысяч украинских беженцев. В ведомстве указали, что благодаря трудоустройству украинцев государство получает доход от налогов и социального и медицинского страхования.
С начала российского вторжения в Украину в феврале чешское государство выдало почти 446 000 временных виз украинцам, спасающимся от конфликта. Точное количество украинских беженцев, проживающих в настоящее время в Чехии, неизвестно. В конце августа, через полгода после начала российского вторжения в Украину, министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) оценил их количество в 300 000 человек.
Источник: novinky.cz
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