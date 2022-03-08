Минфин Чехии: расходы на украинских беженцев будут ниже ожидаемых. Они быстро приступили к работе.

​Расходы государственного бюджета и муниципалитетов на украинских беженцев по данным на конец сентября составили 16,9 млрд крон. Об этом министерство финансов сообщило в Twitter в четверг. По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), расходы за весь год, вероятно, будут ниже, чем первоначально предполагаемые 25 миллиардов крон.

Большую часть расходов взял на себя госбюджет, из которого на помощь беженцам было выделено 13,9 млрд крон. Крупнейшая статья расходов — социальные пособия, общая сумма которых составила 7 млрд крон. Расходы на здравоохранение, связанные с украинскими беженцами, составили 3,5 млрд крон, расходы на проживание – 2,4 млрд крон.

«Расходы на украинских беженцев будут ниже, чем предполагалось изначально. Они не могут превышать один миллиард евро, то есть примерно 25 миллиардов крон. Украинские беженцы быстро включились в работу, они не так сильно нагружают систему здравоохранения, и многие чехи разместили их бесплатно», - сказал Станюра.

Министерство сообщило, что, по данным Бюро труда, в Чехии было трудоустроено более 120 тысяч украинских беженцев. В ведомстве указали, что благодаря трудоустройству украинцев государство получает доход от налогов и социального и медицинского страхования.

С начала российского вторжения в Украину в феврале чешское государство выдало почти 446 000 временных виз украинцам, спасающимся от конфликта. Точное количество украинских беженцев, проживающих в настоящее время в Чехии, неизвестно. В конце августа, через полгода после начала российского вторжения в Украину, министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) оценил их количество в 300 000 человек.

Источник: novinky.cz

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