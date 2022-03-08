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Прага ограничила отопление в своих зданиях до 22 градусов. Как будут экономить муниципальные районы?

Прага ограничила отопление в своих зданиях до 22 градусов. Как будут экономить муниципальные районы?

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anastasiia-kn
13 октября
15:07
157
Пражские советники одобрили постановление о том, что здания, принадлежащие столице и используемые ей, будут отапливаться только до 22 градусов. В общих помещениях, а также в спортивных залах температура будет не выше 19 градусов тепла. Отдельные районы города тоже хотят сэкономить, но каждый по-своему.

Прага ограничила отопление в своих зданиях до 22 градусов. Как будут экономить муниципальные районы?

Горячая вода будет только в некоторых зданиях 

Предложение, представленное советником Яном Хабром (TOP 09) и заместителем мэра Яной Пламинковой (STAN), предусматривает временные корректировки. В тексте упоминается попытка «смягчить последствия серьезной ситуации для городского бюджета и в то же время способствовать выполнению национальных обязательств по сокращению потребления природного газа». В офисах люди будут сидеть при 22 градусах, а там, где они находятся только часть дня, будет 19 градусов. Кухни и гардеробные, комнаты отдыха, столовые, лекционные залы, конференц-залы, залы ожидания и общественные помещения в административных зданиях, школах и жилых домах будут отапливаться до 19 градусов.

В бассейнах температура составит 24 градуса, а в спортзалах — 19 градусов, но после закрытия нагрев помещений уменьшится на три градуса. 

«Горячая вода по-прежнему будет обеспечиваться только в медицинских и социальных учреждениях, а также в душевых спортивных сооружений и жилых домов», — говорится в документе. 

 

Прага 1 будет проверять, не включено ли избыточное отопление

Горсоветы районов города также подготовили планы, как вести себя во время энергетического кризиса. Мэрия Праги 1 рекомендует такие же температуры, как и муниципалитет, и будет проверять, нет ли перегрева.

«Мы пытаемся использовать новые технологии, внедрив автоматизированные дистанционные измерения энергии в зданиях, находящихся в ведении городского округа. Мы оптимизировали пункты сбора, провели химическую очистку систем отопления в отдельных зданиях и школах перед началом отопительного сезона и так далее. Мы также постепенно отапливаем муниципальные квартиры, школы и детские сады, чтобы свести к минимуму потери тепла», — пояснила пресс-секретарь городского округа Прага 2 Андреа Зулова. 

Прага 2 также определила здания, в которых хочет запустить пилотные проекты, такие как зеленые крыши или солнечные батареи. 

 

Прага 5 снизила температуру в туалетах и ​​в коридорах

В прошлом году муниципальный район Прага 4 купил газ и электричество для своих точек потребления с фиксированной ценой на электричество на три года и на газ на один год. «Конечно, учитывая стоимость энергии и, видимо, долгую зиму, мы будем соблюдать рекомендуемую температуру. В предыдущие годы мы утеплили школьные здания, что, безусловно, обеспечит значительную экономию на отоплении», — рассказал пресс-секретарь Праги 4 Йиржи Бигас.

Прага 5 также регулирует температуру в офисах. Кроме того, снижено отопление коридоров и туалетов, а приборы постепенно заменяются на более энергоэффективные. 

«Мы также уменьшим нагрев горячей воды в офисах и значительно снизим отопление зданий в выходные дни. У нас есть пилотный проект по фотогальванике на крышах начальных школ, мы хотим подготовить анализ для создания общественной фотоэлектрической электростанции», — сообщил советник Ян Кавалирек (TOP 09) на сайте муниципального района. 

Прага 7 будет отапливать до 21 градуса. 

Прага 6 контролирует температуру с помощью центрального регулирования и уже снизила температуру до 22 градусов в прошлый отопительный сезон. Летом опять централизованно ограничивалось кондиционирование воздуха. 

«Сейчас мы рассматриваем возможность дальнейшего снижения предела отопления до 21 градуса, учитывая тот факт, что в отдельных офисах, которые труднее отапливать, можно было бы повышать температуру по мере необходимости», — пояснил пресс-секретарь Праги 6 Йиржи Ханнич.

Кроме того, в муниципалитете проводится замена освещения на энергосберегающие люминесцентные лампы. 

«Здание нашей новой ратуши уже является максимально функциональным, экономичным и щадящим по отношению к электроэнергии, поэтому мы можем позволить себе более короткий отопительный сезон», — написал глава Праги 7 Ян Чижинский (Praha sobě).

За лето также отремонтировали несколько котельных, установили интеллектуальную систему отопления, заменили освещение и установили системы водосбережения в восьми школах и трех домах престарелых. По словам Чижинского, Прага 7 сэкономит не менее 2,32 млн крон в год. 

«Конкретное снижение температуры пока не определено, но экономить мы будем точно. При этом мы по понятным причинам будем соблюдать действующие в настоящее время правительственные постановления, регулирующие температуру, в том числе и в офисах», — заявил пресс-секретарь Праги 10 Ян Хамник.

 

Источник: prazska.drbna.cz 

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