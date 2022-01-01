На курс ассистентов преподавателей из Украины записались 1300 человек

​Около 1300 абитуриентов записались с августа на курс для будущих ассистентов педагогов из Украины, который подготовила некоммерческая организация Člověk v tísni. Создание курса финансировалось за счет программы «SOS Украина», в которую внесли свой вклад и жители Тайваня.

В июне, по данным Министерства образования, в Чехии преподавали около 550 украинцев, еще около 880 работали на непедагогических должностях.

Организация Člověk v tísni запустила бесплатный онлайн-курс Nauč mě («Научи меня») во второй половине августа с целью предложить украинским беженцам возможность улучшить свой чешский язык для работы в школах. Ассистенты, которые помогают детям украинских беженцев в школах в этом учебном году, не обязаны отлично знать чешский язык. Согласно законодательству, они должны знать его в достаточной степени, чтобы иметь возможность общаться в школе. Решение, принимать ли конкретного человека на работу, остается за директорами школ.

Беженцы из Украины начали прибывать в Чехию после нападения России на Украину 24 февраля. В начале нового учебного года, 1 сентября, министр образования Владимир Балаш (STAN) сообщил, что 57-60 тысяч украинцев поступили в школы в Чехии. Министерство образования и культуры пока не обнародовало точное количество учеников.

По словам Томаша Хабарты, руководителя образовательной программы «Варианты», интерес к курсу для помощников учителей со знанием украинского языка большой. Каждый участник выбирает объем и порядок занятий. Всего уроков 11. К первым пяти урокам курса добавились еще шесть, которые посвящены общению внутри педагогического коллектива, расписанию учебного года или общению с родителями.

Курс финансируется за счет пожертвований в рамках программы «SOS Украина». По состоянию на 10 октября люди внесли на счет 2,02 миллиарда крон, сообщает Člověk v tísni на своем сайте. Еще один миллион долларов, что составляет около 25,3 миллиона крон, внесли тайваньцы.

По словам директора организации Člověk v tísni Шимона Панека, собранные деньги пойдут, в частности, на финансирование социальной и образовательной деятельности, направленной на поддержку украинцев в Чехии в рамках двухлетнего проекта. К ним относятся онлайн-репетиторство для детей, консультации по трудоустройству для взрослых и работа украинского телефона доверия.

Источник: novinky.cz